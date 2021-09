Tito Speranza y Marcela Villagra tienen 44 años y hace tiempo que tener hijos es una lucha sin fin. Desde alquilar un vientre, fertilización asistida hasta adopción, todos sus intentos quedaron truncos en el camino por obstáculos económicos o problemas de papelerío. Ambos viven un duro momento y cada vez las esperanzas son menos.

Tito Speranza se ganó el cariño del público en Showmatch, donde saltó a la fama por ser el custodio personal de Ricardo Fort. No se sabe porqué, pero el carisma lo llevó lejos y llegó a formar parte del reality, donde junto a su bailarina Nadia Hair fue finalista en el Súper Bailando del 2011.