El mundo del automovilismo está de luto por el fallecimiento de Agustina, hija del piloto Patricio Di Palma, sobrina de Marcos y nieta del "Loco" Luis Rubén Di Palma.

La joven se encontraba internada en el Hospital Italiano del barrio porteño de Almagro desde mayo, afectada por un hongo denominado Pneumocystis, que ataca los pulmones.

Fue justamente el ex piloto de Turismo Carretera y actual diputado provincial en la legislatura bonaerense, quien se descargó en las redes sociales tras la muerte de la chica de 22 años, que en 2017 fue diagnosticada con una granulomatosis de Wegener y que en 2018 debió realizarse un transplante de riñón y el donante fue su padre.

"Sos libre. Volá alto, lo más alto mi bella", manifestó en su cuenta personal de la red social Instagram. La conmovedora frase está acompañada de una imagen en la que los eslabones de una cadena se rompen y convierten en aves.

Tal suele ocurrir en esta clase de casos, especialmente con un familiar de personas reconocidas y queridas en el ambiente deportivo argentino, llegaron mensajes de condolencias por medio de las redes.

El posteo de la mujer de Marcos Di Parma

Paula Etcheto, esposa de Marcos Di Palma afirmó: "Un ángel se fue... fuerza mi amor!! Tenían una hermosa relación y ella te adoraba!! Quédate con esas lindas charlas que tenían, esa complicidad y la tranquilidad que siempre estuviste! Que Dios de paz y fortaleza para todos".

La emotiva publicación de su hermano Dino

Su hermano Dino también le dedicó unas sentidas palabras en Instagra. "Hasta el último latido de la mano. Gracias por esperarme, nadie puede haber tenido una mejor hermana. 22:31 nos fuimos juntos", con una foto que graficaba ese momento.

"Me paso algo muy loco mientras estábamos ahí gorda. fuimos 3 personas para vivirlo! Nos agarramos de la mano y hasta tu último latido no te solte! Fue algo muy único! El doctor vino a darnos la noticia que Agustina de a poco se iba a ir yendo. Decidímos quedarnos con Mariana y Luciano agarrándola de la mano. Estuvimos dos horas a la espera y le dije a Agus después de esas dos o 3 horas dame 10’min que tomo aire y vuelvo así nos vamos los dos", afirmó.

" Me esperaste hasta que volví, te agarre de la mano y empezaste a bajar las pulsaciones, jamás voy a olvidar eso . Gracias mi amor por eso, gracias por hacerme sentir ese amor tan único! Fuiste y serás siempre el amor de mi vida! La que con 22 me enseñaba todos los días algo nuevo. Gracias papá,mamá y máximo no la dejamos nunca sola en ningún momento en todos estos años, gracias Agus y edu me enseñaron lo que Realmente es el Amor", continuó.

"Ojalá hermanita algún día encuentre lo que vos encontraste con Eduardo, ese amor tan único. Gracias Mari y Luciano por acompañarme en esas últimas corazonadas, decidimos vivirlo y afrontar el dolor de verla irse pero felizmente acompañada. Gracias mamá y papá por acompañarla tanto todo el tiempo. Yo le conté a Agus que ya vivieron muchas cosas y que ese momento me tocaba a mi. Tengo mil cosas más pero me las guardo. TE AMO Y VOY A EXTRAÑAR MUCHO HERMANITA . GRACIAS POR TANTO Y YA SABES LO MUCHO QUE TE AMO♾ Cuídanos mucho de donde estés❤️ Sabe que tu hermano está muy orgulloso de vos! Todos lo estamos porque luchaste muchos años. Sos mi gran ejemplo", cerró emocionado.

