El exguitarrista de "Los Abuelos de la Nada", Gustavo Bazterrica, realiza un plan de tratamiento integral, luego que un joven lo encontrara en situación de calle y lo alojara en su casa.

La información fue emitida a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Facebook del músico: "Hola a todos, a través de esta fuente, queremos comunicar que el querido Gustavo se encuentra bajo un plan de tratamiento integral. Les pedimos paciencia, amor y apoyo", dice el primer párrafo del texto titulado como " Comunicado: Situación de Gustavo Bazterrica".

El comunicado emitido desde la cuenta del músico.



La situación de Bazterrica, que fuera guitarrista de emblemáticas bandas como La Máquina de Hacer Pájaros, Los Abuelos de la Nada y que tocó también con Luis Alberto Spinetta, cobró estado público cuando días atrás medios de prensa se hicieron eco de una publicación de Facebook de un joven que lo encontró en la calle en una delicada situación económica y de salud y le dio asistencia.



"Agradecemos a todos los que se han comunicado para brindar cariño, a todos los que se han preocupado por su bienestar y, principalmente, agradecemos a su ex compañera, quien ha trabajado con tenacidad y perseverancia durante meses para conseguir la asistencia que está recibiendo Gustavo al día de hoy", destacó el comunicado de su gente cercana.

Todo comenzó el pasado 31 de diciembre cuando un joven lo reconoció en un cajero automático y la suerte del exguitarrista cambió para bien.

Emiliano Bustos relató en su red social cómo fue el encuentro con el músico:“No sé por dónde empezar. Me crucé hace unos días con este señor en un cajero automático, llegó en un remis y al toque me di cuenta de que tenia problemas motrices. No se podía casi ni bajar del auto, lo ayudé y le cedí mi lugar en la fila del cajero. Apenas caminaba y mientras lo ayudaba a sostenerse, empezamos a charlar. Le dije que le veía cara conocida y me dijo que era nada mas y nada menos que Gustavo Bazterrica, eterno guitarrista de Los Abuelos de la Nada”.

“Me dolió verlo tan deteriorado. Con la cabeza súper lúcida pero con graves problemas motrices. La cuestión es que lo ayude a subir al remis y se fue... Días después sube un estado en su cuenta de Facebook pidiendo tránsito, diciendo que no tenia donde vivir. Y yo, al igual que miles que comentaron con intención de ayudarlo, fui uno más que se sumo a ese pedido y no sé por qué entre tantos, ayer a la noche me llegó un mensaje suyo renovando su pedido de ayuda. Así que me puse a su disposición y lo traje a mi casa”, reveló Bustos. “Lo ayudé a bañarse, le di de comer, le compré remedios y acá estamos. En casa, charlando de la vida, dándole compañía y asistiéndolo. Mas que hablando escuchando, aprendiendo, deleitándome con sus infinitas historias...”, agregó en su relato.