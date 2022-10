Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara, fruto de su relación con Maximiliano López, se metió en todo el escándalo mediático que rodea a su madre y a L-Gante, tras los rumores de romance.

El joven le dedicó una polémica publicación al cantante de cumbia 420 y generó repercusión en las redes sociales. Fue a través de su cuenta personal de Instagram donde lanzó el llamativo posteo.

El joven subió en formato de historia una gran cantidad de emojis de payasos y arrobó la cuenta del cantante, demostrando que no está de acuerdo con la supuesta relación entre el cumbiero y su madre.

Lo que más llamó la atención es que no pareciera tratarse de un hackeo, ya que después de esa historia publicó otras dos donde filmó el televisor dando cuenta de que estaba viendo el partido que está jugando Barcelona contra el Inter.

Valentino, de 13 años, que se encuentra en Turquía junto a Mauro Icardi y sus cuatro hermanos, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca. Fue desde allí que subió la polémica historia que dejó boquiabierto a millones de usuarios y además intrigados.

El pequeño preadolescente decidió continuar los pasos de su padrastro y se sumó a las juveniles del Galatasaray, equipo donde actualmente se desempeña Icardi. De hecho, el joven debutó hace una semana en las divisiones inferiores del equipo que pertenece a la liga turca y recibió el apoyó de Wanda en las redes.

Los hijos de Wanda ya conocieron a L-Gante

Hace varias semanas que los rumores de romance entre el cantante de cumbia 420 y la empresaria no cesan. Aunque ella asegura que solo son amigos, él fue por más diciendo que se están conociendo.

Como era de esperarse, la noticia no le cayó muy bien a Mauro Icardi, que está solo en Estambul cuidando a sus hijas y a los tres varones que ella tuvo con Maxi López.

Según explicó Cora Debarbieri en A la tarde (América), L-Gante ya habría conocido a los hijos de Wanda. La periodista detalló que el encuentro se habría dado el 15 de agosto, cuando la empresaria todavía buscaba club para su entonces marido. En esa fecha, el artista de cumbia 420 se presentó en la capital francesa, y Wanda los llevó a verlo.

Ante esto, Luis Ventura sumó un bocado que dejó impactados a todos: aseguró que el joven cantará próximamente en Estambul, ciudad donde la mediática empezó una nueva vida.

No obstante, días atrás, en un vivo de Instagram, la mayor de las hermanas Nara le recriminó a L-Gante que no se cruzaron cuando él estuvo en Europa. Según dicen, todo habría sido una pantalla para no quedar en evidencia.