Silvina Luna decidió dar un drástico giro en su vida. Luego de conseguir fama en su participación en Gran Hermano, la rosarina tuvo una extensa carrera en el medio artístico, tuvo que superar graves problemas de salud y que filtren un video intimo con una ex pareja. Pero la pandemia del Covid la incentivó a dar el paso para al que se preparó durante años y se instaló en una paridisíaca isla en Panamá.

Salvina comenzó su carrera como modelo publicitaria y conductora en su ciudad natal, Rosario, y a los 21 años le llegó la opotunidad de participar de la segunda edición de Gran Hermano.

La joven pasó el casting y aunque fue expulsada en medio de la competencia, reingreso en un repechaje y llegó a la final: obtuvo el segundo lugar y catapultó su carrera.

.

Al abandonar el reality comenzó a estudiar teatro con Julio Chávez y decidió enfocar su carrera en la actuación. Paticipó en numerosas obras del teatro de revista, integró el elenco en varias series y unitarios, y protagonizó dos películas.

Paralelamente comenzó a integrar varios programas de televisión, como cuando regresó a las nuevas ediciones de Gran Hermano, pero está vez como panelista de los debates. Logró consolidarse en ese rol, el cual repitió en otros ciclos hasta el 2020.

Silvina Luna tras su paso por Gran Hermano

El video porno y sus problemas de Salud

El año 2011 no fue uno más en su vida. Cuando superó la barrera de los 30 años acudió con el médico Anibal Lotocki para someterse a una cirugía, pero una mala praxis le provocó graves problemas de salud.

"A veces estas cosas traen conciencia. A los 30 año estaba vulnerable. No tenía a mis papás para que me aconsejen. Tenía un cuerpo privilegiado, no necesitaba operarme. Y me encontré con una persona que abusó de mí física y psicológicamente. Abusó de mi confianza al contarme que me iba a poner algo que no era (en referencia a la sustancia de metacrilato), abusó de mi confianza diciendo que me lo iba a colocar en una parte del cuerpo y al entrar al quirófano me empezó a dibujar otras partes", contó durante una entrevista con Ángel De Brito.

"Por muchos años no pude contar esto, me daba vergüenza. Pensaba que yo había hecho algo mal. Por eso es muy importante el trabajo psicológico. Lo que sí me llama la atención es la inconsciencia de las mujeres. Las invito al buscar el amor propio, a aceptarnos como somos. Yo hice un camino de autosanación para llegar a esto", señaló.

.

Y aunque su estado mejoró considerablemente, la irrupción del coronavirus la llevó a permanecer aislada debido a su condición de inmunosuprimida (padece insuficiencia renal crónica), provocada por la mala praxis.

"A mí me trajo cosas buenas esto que pasó; me cambió la vida, me hizo otra mujer. Fue lento pero hice muchas cosas para llegar a sentirme así. El yoga y la alimentación saludable fueron dos pilares fundamentales. La meditación también, me hizo encontrarme a mi misma y ver qué es lo importante en la vida", indicó en ese momento.

Pero esa intervención quirúrgica no fue el único dolor de cabeza que le provocó el 2011. Ese año a fines de julio apareció en internet un video de ella teniendo relaciones sexuales en un viñedo.

Aunque con el tiempo también logró superarlo. Incluso en 2013 grabó una parodia junto a Gladys Florimento y Matías Alé cuando llegó a Mendoza para una presentación de la obra de la que formaba parte.

Su video íntimo comenzó a circular por internet en junio de 2011.

Cambio de vida y mudanza a Panamá

En medio de recuperación, la actriz comenzó a incursionar en la meditación y se volvió fan de la cultura hindú. Además se volvió vegana y comenzó a soñar con una vida más apegada a la naturaleza. Un lugar como Bocas del Toro, en la isla Colón de Panamá, que solía visitar durante sus vacaciones.

"Cuando comenzó la pandemia empecé a soñar con la idea de vivir en un lugar en conexión con la naturaleza y conmigo misma. A fin de año llegué a este lugar, hacía cuatro años que venía de vacaciones, pero esta vez sentí que era una oportunidad para quedarme, y probar aquello que habia imaginado", aseguró en su cuenta de Instagram, donde suele compartir los bellos paisajes.

Según describió en diálogo con la revista Hola Argentina, su vida es muy austera y serena: "Cuando amanecés todos los días a las 5:30 AM junto a este mar, con este sol y esta brisa, sos muy rica. Trabajo en la abundancia. Dedico todo mi día al desarrollo de mis proyectos, pero también disfruto de la riqueza espiritual de este momento de mi vida".

.

Allí comenzó un emprendimiento que le genera los ingresos suficientes para vivir. "Es un espacio holístico con experiencias transformadoras. Hacemos talleres online sobre diferentes disciplinas relacionadas con el bienestar, con referentes que tuve el gusto de conocer y que me hicieron muy bien. Y estoy armando unos retiros presenciales en Bocas del Toro, con referentes internacionales. Una especie de detox mental en este paradisíaco lugar", explicó.

Además, remarcó que su nuevol estilo de vida la hacer sertir orgullosa de sí misma: "Tener la chance de elegir qué hacer, dónde quiero estar y proveerme las cosas básicas me hace inmensamente feliz. Mis días acá son simples y conscientes. Tengo un grupo de amigos con los que salimos y nos divertimos mucho. Me alimento de modo saludable, descanso bien, hago deportes y trabajo mucho generando contenido",