Cuando parecía que escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez por el affaire que tuvo la actriz con Mauro Icardi estaba terminado, las entrevistas que ambas concedieron sobre el tema a Susana Giménez y a Alejandro Fantino, respectivamente, ya tienen sus primeras consecuencias: se revelaron nuevos detalles del encuentro prohibido.

Tras la confirmación de la existencia del intercambio de mensajes entre Suárez e Icardi, también se supo que hubo un encuentro entre ellos en un lujoso hotel de París, pero no lograron concretar la relación sexual. Desde entonces surgieron varios rumores: que el jugador comenzó a tener fiebre o que no tuvo una erección.

Lo cierto es que las diferentes trascendidos apuntaban a que no hubo sexo. Incluso Wanda dio por cierta la versión. Según contó la mayor de las Nara en la nota con Susana Giménez, el jugador le dijo que no mantuvo relaciones sexuales con la actriz porque no quiso. “Hubo un encuentro y él me dice que no pasó nada, pero podría haber pasado de todo", sostuvo.

De acuerdo a la información de Ángel de Brito, todo se debió a que en la habitación del hotel había “olores”. "No pudo tener sexo por los olores que había", explicó el conductor de LAM sin brindar mayores datalles.

Supuestamente Mauro dijo sobre ese encuentro: "Cuando la vi, me quise morir. Ella lo apuró mucho y los olores que había en la habitación lo afectaron".

Pero ahora se conoció cuál era el olor en cuestión. Consultada por este tema en su cuenta de Instagram,la panelista de Mañanísima Estefanía Berardi afirmó: "Dieron a entender que se refería a marihuana".

¿Icardi y la China tuvieron relaciones?

Hasta el pasado martes, todas las versiones sostenían que el futbolista y la actriz no tuvieron sexo. Pero la panelista de Intrusos Paula Varela compartió otra información: “Lo hicieron y lo podemos confirmar y me lo pueden salir a desmentir, me encantaría pero no van a poder”.

Mientras ella tiraba la “bomba” sus compañeros se mostraban sorprendidos, con excepción de Marcela Baños, quien exclamó que “¡era obvio!”.

Luego, Varela agregó: “Sí pasó. Estuvieron juntos (...) Pasaron esa tarde juntos en País, consumaron. Él se empezó a sentir como culpable”.

A continuación, la periodista afirmó que luego de haber tenido relaciones con la actriz el jugador del PSG se empezó a sentir mal: “Él pensaba ‘no quiero dejar a mi familia. No voy a embarcarme con vos en nada’”.

De acuerdo a la versión de Intrusos, tras ese episodio el delantero dejó de contertarle a la "China" y ella dedició castigarlo: habría sido por eso que pidió hablar con Wanda durante una llamada que hizo con Ricky Sarkany como intermediario durante un recital de Camilo.

"Ahí la China pidió hablar con Wanda para que Icardi la vea en la ‘facecam’ porque la dejó pagando y no le atendió más el teléfono. Era más un mensaje para Icardi”, sostuvo Varela.