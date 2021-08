Luego de recaudar más de 90 mil dólares para cuatro causas solidarias diferentes, Santiago Maratea continuó con su rutina de siempre iniciando una colecta privada para poder tomarse un descanso. La respuesta de sus seguidores fue pronta, donando lo necesario para que el instagrammer se fuera de vacaciones a España. Pero si bien fueron pocos, los comentarios negativos no tardaron en aparecer.

Aprovechando la crítica de una usuaria en particular, que lo acusó de darse "un buen gusto pagado por los laburantes", Maratea realizó un descargo en sus historias de Instagram cuestionando las dañinas ideas detrás del comentario: "No sé quién inventó que la gente que quiere mejorar el mundo debería no tener plata, pero seguro estaba lleno de plata el gil", escribió.

.

Afirmando que se trata de "una trampa" que deja “la idea de bondad como un lugar inalcanzable para que nunca te sientas tan bueno, y si sos bueno, que nunca quieras ser tan poderoso”, el influencer terminó contundentemente: "Yo me voy a llenar de plata y voy a seguir ayudando a la gente como lo vengo haciendo hace años y me hace muy feliz”.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas, y antes de partir para una noche de baile en Ibiza, Maratea volvió a las historias para referirse a la situación: “Habrán visto noticias de algunos diarios donde dicen que Santi Maratea pidió dinero para vacaciones y provocó polémica. La única polémica es lo bien que me queda el bronceado, después no hubo tal polémica”, aseguró.

Rescatando irónicamente que los artículos "me termina sirviendo porque es lo que yo quiero generar y no se genera”, el argentino puso en evidencia la buena voluntad que le llegó de la gente: “Lo bueno es que si vas a los comentarios, todos dicen ‘Se lo merece’, ‘Mejor que los que se roban la plata y hacen los mismo’, ‘¡Yo doné!’”, enumeró.

En esa misma línea, Maratea fue muy duro contra quienes lo criticaron y dejó bien en clara su postura. “Me fui de vacaciones y todo el mundo lo bancó. ¿Se entiende?”, preguntó de manera retórica el influencer.

Cerrando el descargo, Maratea compartió lo costoso que es vacacionar en Europa ahorrando con la moneda argentina. Sin guardar el humor filoso que lo caracteriza, el influencer explicó gráficamente que cargar un tanque de nafta equivale a más de 10.000 pesos y una pizza cuesta más de 2000 pesos. “Es carísimo, no podés venir acá si no sos [Lionel] Messi o yo”, concluyó entre risas.