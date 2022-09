Que L-Gante tiene una prometedora carrera en ascenso no es novedad. El cumbiero es uno de los artistas que pisa más fuerte en la escena musical argentina, y no se detiene. En el marco de un ida y vuelta con sus fans a través de las redes sociales, reveló un interesante negocio al que le está dedicando parte de su tiempo. Además, respondió acerca de su vínculo actual con Tamara Báez.

L- Gante siempre dice que su prioridad es mirar hacia adelante. Por ello, no solo se dedica a gastar la exorbitante cantidad de dinero que gana en gustos para él y su familia, sino que piensa más allá: invertirá en generar un negocio de semillas de marihuana.

Así lo reveló a través de sus historias en la red social Instagram, donde hace pocas horas y como es habitual, abrió a su seguidores la posibilidad de que le realicen preguntas.

En ese contexto, y ante la consulta de un usuario acerca de su economía, explicó que prefiere invertir que viajar o conocer nuevos lugares, y dejó en claro que su prioridad es “siempre pensar en el futuro”.

En tal sentido, un seguidor le sugirió que sacara su línea de semillas de marihuana para “que la gente crea en cultivar, viejo”, resaltó el fan. Para la sorpresa de todos, L-Gante no solo aceptó la recomendación, sino que confesó que con su equipo ya están trabajando en el emprendimiento y pronto saldrán las semillas de marihuana de L-Gante.

“Ya está, ya está en proceso eso”, aseguró el artista, quien en varias oportunidades contó que fuma habitualmente y desde hace varios años. La iniciativa, según reveló, se llamará ‘Semillas La Mafilia y Cumbia 420′.

La pregunta recurrente: su relación con Tamara Báez

Los usuarios fueron más allá y se mostraron interesados en la vida privada del cantante, en medio de varios meses de rumores de separación de Tamara Báez, su pareja desde hace más de cinco años y mamá de su hija Jamaica.

Luego de estar envueltos en un gran misterio con respecto a su relación, Elián Valenzuela fue visto saliendo de un hotel con una bailarina, lo que generó aún más polémica en torno a la pareja. En medio, Báez realizó varios posteos alimentando las versiones de una ruptura, los cuales algunos después fueron eliminados.

L-Gante y Tamara Báez enfrentan fuertes rumores de separación desde hace varios meses.

En tal sentido, un seguidor le preguntó la razón por la cuál no se muestra con Tamara, a lo que él respondió algo molesto: “¿Cómo que no? de vez en cuando me acompaña. Fuimos a los Premios Gardel, a programas de televisión, a veces sí, a veces no, pero tampoco vamos a depender de lo que dicen los demás”.

En los últimos días, ambos le festejaron el primer cumpleaños a su hija Jamaica, con una gran fiesta que tuvo de todo. Los papás se mostraron unidos, aunque aún resta saber si es solo buena onda o su vínculo continúa en pie.