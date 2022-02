Un tuit viral recordó a los internautas que las normas de convivencia no tienen que ser solo para los chicos. Desde el inicio de la pandemia, todos nos volvimos familiares con los carteles y panfletos que los comercios pegan en sus puertas, recordando a los clientes de usar barbijo y desinfectar sus manos si quieren ingresar. Un gimnasio argentino decidió emplear la misma técnica para reforzar sus peculiares códigos de conducta.

Parece que el encargado del local se cansó de algunos malos hábitos que exhibían sus miembros, y decidió bajar línea en un lenguaje que todos entendieran. El resultado fue una serie de carteles que lograron atrapar la atención de sus clientes y también de los usuarios de Twitter. "Quiero ser amigo del dueño de este gimnasio", escribió el usuario @faipa90 junto a las fotos d. las reglas pegadas en el espacio de entrenamiento:

Las reglas que el dueño escribió en los polémicos carteles no son nada fuera de lo común; son los picantes comentarios que las acompañan los que hicieron reír a los internautas argentinos. "El antitranspirante es de carácter obligatorio", comienza el texto impreso en uno de los carteles; y luego, añade: "El olor a chivo mata más que el COVID", una clara y ácida referencia al aseo personal.

Sin miedo de atacar el orgullo masculino que sale a relucir en los gimnasios, el dueño escribió en otro cartel: "Tirar las mancuernas con todo al piso no te alarga la pinchila. Sean suaves o los voy a cagar a trompadas". En un tercer y brutal mensaje, agrega: "Mantener el orden y la limpieza", antes de subir el tono diciendo: "Cuidar los elementos del gym como si fuera su oj***, lo que terminan de usar lo acomodan".

Quiero ser amigo del dueño de este gimnasio. pic.twitter.com/ofPPjHzgQ3 — Fabipa (@fabipa90) February 4, 2022

El compilado de divertidas instrucciones para mantener el orden y la higiene del salón se hizo viral en Twitter y recibió más de 36 mil 'me gusta's, cerca de 3 mil retuits y cientos de reacciones muy divertidas, con varios usuarios deseando visitar el gimnasio viral y varios más deseando que medidas similares se apliquen en sus gimnasios locales.

kajakdjksa me imagino al chabón así mirando quien tira fuerte las mancuernas al piso https://t.co/MSWor7CyID pic.twitter.com/08vJhRDB7S — agus ♀️ (@vampirinda) February 5, 2022

"Thanks you al final me llega al alma puedo sentir lo harto que esta", "el estrés al que debe haber llegado para hacer estos carteles", "tendria que haber estos carteles en todos los gimnasios", "El que se levantó con pocas pulguis es el dueño del gym" y "Había un cartel así en el gimnasio al que iba que decía 'al que no acomoda las mancuernas la novia le mete los cuernos', no había una mancuerna que falte" fueron algunos de los comentarios en el tuit viral.

Tirar las mancuernas con todo al piso no les alarga la pinchila! pic.twitter.com/C6b4XFKHnD — GoSpeedGo (@GoSpeedGo96) February 5, 2022