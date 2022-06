Como cada viernes por la noche, Gastón Pauls recibió un nuevo invitado en "Seres Libres". En esta oportunidad, Guillermo Favale visitó el piso de Crónica HD y tuvo una interesante charla sobre las adicciones personales y comentó el difícil proceso de recuperación que paso. Además, hizo foco en la importancia de pedir ayuda y de tener un entorno que apoye y acompañe.

Su carisma lo posicionó como uno de los presentadores de noticias más reconocidos de la televisión argentina. Durante la temporada de verano, estuvo con el ciclo televisivo haciendo presencia en distintos paradores de la Costa Atlántida. Hoy, se desarrolla como conductor en el programa central de los fines de semana del canal, "Argentina en vivo".

En el marco del programa "Seres Libres", un espacio de charla y debate sobre una de las problemáticas de la sociedad, Pauls consiguió que Favela se sincera acerca de distintas cuestiones que se manifestaron en su vida y le generaron dolor, tristeza y preocupación. La entrevista pasó por distintas temáticas que se relacionaban con el consumo del alcohol, las drogas, la abstinencia, el proceso de sanación y la familia.

Al comenzar con la charla, el anfitrión del ciclo televisivo de Crónica HD le preguntó al periodista ¿Por qué había decidió aceptar la invitación de la producción?. Acto seguido, el periodista explicó "Yo creo que todos tenemos problemas, tal vez los que somos más sensibles, los sufrimos de otra manera, los vivimos de otra manera, nos sentimos con otra intensidad y empezamos a buscar la manera de que no duela tanto. A veces vamos encontrando soluciones temporarias y después esos dolores se vuelven crónicos. La problemática también se vuelve crónica, solo que uno tarda mucho tiempo en darse cuenta qué estás metido en un gran problema"

Favale visitó el programa el día que cumplió 8 años limpio de sustancias.

El periodista comentó "Yo pude parar con mi propia locura recién cuando comprendí cuál era mi problemática. Antes había podido parar, pero eso era exactamente abstenerse y no es lo mismo que solucionar el problema". Además, afirmó "Hoy se cumplen ocho años de la última vez que hice de todo al mismo tiempo".

Luego, Pauls y Favale indagaron acerca de lo difícil que es el proceso de recuperación. El conductor de "Seres Libres" manifestó lo alegre que estaba por los avances del presentador de noticias y sostuvo lo extraño que parece estar bien en la vida de un adicto. "Tal vez es un camino que nunca termina. Yo lo estoy buscando todavía. Me siento mejor porque tengo menos problemas, por supuesto ahora me enfrento a mi propia realidad que es el problema que puede tener cualquier persona" confirmó Favale.

El conductor de C5N dijo que su primer contacto con las sustancias fue alrededor de los 14 o 15 años con el alcohol y aseguró que se inició con el consumo con un amigo. "Después fueron entrando cosas cada vez más pesadas y posteriormente combinándose unas con otras así durante muchos años ininterrumpidamente. Te diría que estuve en esa situación entre los 18 y los 36 años con una continuidad casi diaria", comentó el hombre y mencionó acerca de los efectos que producen las adicciones. "Deja secuelas. Esas secuelas que son invisibles y que te hacen difícil, por lo menos en mi caso, me hacen difíciles los vínculos".

Favale también destacó que "Haber sido un tipo estructurado en ese aspecto me salvó la vida". A raíz de esto, explicó que llevaba una doble vida con 2 personalidades completamente diferentes. De mañana trabajaba y de noche consumía alcohol y cocaína. Esta cuestión le trajo problemas laborales, de hecho sus cambios de horarios de los programas se debieron a que no llegaba en tiempo y forma.

A continuación, hablaron acerca de dar el paso de cambiar la adicción por la vida. "Tomé algunas decisiones muy malas, todas juntas. Y me llevaron a la ruina, en todo sentido, me llevaron a la ruina profesional, económica y afectiva en siete meses", explicó el conductor de C5N y continuó "Lo único que me quedó fueron mis padres y mis hermanas en ese momento, el resto, nada. El resto desapareció en ese tiempo, después aparecieron más personas que me ayudaron y que me permitieron volver a ser. Personas que por supuesto llevo en mi corazón y que son parte de mi familia, aunque no lo sean de sangre. Aunque con una de ellas finalmente terminé teniendo dos hijos".

"Empecé con largos procesos de abstinencia que me permitieron parar y salir de la situación anterior que ya era insostenible. Entonces lograba tener ciertos tiempos de estabilidad, pero cada vez que había una caída, que volvía a la pista, me la pegaba con todo", aseguró el presentador de noticias y afirmó "Si yo estoy acá es porque siento que ahora puedo. Y si no lo conté antes es porque tenía miedo de fallar y de fallarme, de decir algo que después no pudiera sostener".

"La primera vez que vi este programa me conmovió. Le escribí a Nacho (productor del programa) y le dije 'quiero hablar'. Después me di cuenta de que no iba a ser tan fácil, porque nosotros recién llegábamos a la costa, porque mis hijos son chicos, porque les iban a hacer preguntas que ellos no tenían respuestas aún porque yo nunca se los había contado. Entonces empecé por ahí, por contarles el problema que había tenido y volverlo natural", declaró el periodista.

La entrevista concluyó con ambos conductores hablando de la definición de libertad. "La libertad es ser yo mismo, decir lo que digo sabiendo que lo pensé y que lo pensé bien. La libertad es poder actuar sin temor a equivocarme y con la seguridad de que si me equivoco, lo hice con la mejor intención y en el mejor de mis centros. Antes estuve preso de una sustancia o de muchas sustancias que no me permitieron ser yo", terminó Favale.

