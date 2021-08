Las fotos filtradas del cumpleaños de Fabiola Yáñez siguen dando que hablar. En este caso, Eric Torales, quien es acusado de contagiar a 20 personas por ir a un cumpleaños de 15 apenas vuelto de Estados, no quiso perderse el momento y escribió un comunicado.

Antes de pasar a la misiva, recordemos su caso. Resulta que en marzo del 2020, este muchacho regresó de un viaje por el país del norte y decidió ir al festejo por las quince velitas de su prima, que tuvo lugar en Moreno. Allí, se lo acusa de haber contagiado a 20 personas, entre las que se encuentra su abuelo, que lamentablemente falleció.

A principios de este 2021, el fiscal de Morón Santiago Marquevich pidió la elevación a juicio para Torales. El letrado le imputó la auditoría del delito de “propagación culposa de una enfermedad peligrosa y contagiosa, agravada por haber resultado en enfermedad y muerte.”

Actualmente tiene un embargo por 50 millones de pesos.

“Considero que también deberá responder por el delito de violación de medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia, que concurre de forma ideal", agregó Marquevich.

Actualmente, el joven tiene un embargo de 50 millones de pesos y solicitó que se revise su situación tras las fotos del cumpleaños de la primera dama, en julio del pasado 2020, cuando varias personas ingresaron a la Quinta de Olivos sin ningún cumplimiento de protocolos.

“Realmente me parece injusto que me acusen a mí de haber traído el virus desde los EEUU y de haberlo esparcido yo en la fiesta cuando pudo haber sido cualquiera; me pusieron un embargo de 50 millones de pesos y nadie de los que fueron a la fiesta me hicieron un juicio por daños y perjuicios. Realmente estoy viviendo una pesadilla desde hace más de un año”, comenzó Torales.

“Y en ese mismo año vi la foto del señor Moyano con el Presidente en la Quinta de Olivos disfrutando de un asado; vi la foto de La Quiaca; El Presidente y su comitiva en una mesa sentado con Evo Morales, y muchos de ellos sin barbijo; ni hablar del velorio de Maradona; y la manifestación feminista en el Congreso”, continuó el joven de 26 años.

A su vez, antes de asistir a la fiesta, fue visitado por un amigo y vio al encargado del edificio en donde vive para pedirle unas herramientas.

“Y ahora veo que a la Quinta de Olivos entraban estilista, entrenadores de perros; entrenadores personales, peluqueros; y que además el Presidente festejó su cumpleaños en abril de 2020 con gente en Olivos; y su esposa en julio del 2020 con gente sin barbijo; veo esa foto y espero que la Justicia haga con el Presidente y toda esa gente lo mismo que están haciendo conmigo”, señaló.

“No tengo más que decir más que vergüenza y bronca porque siento que están tomando a todos los argentinos de estúpidos”, agregó sobre las fotos en la residencia presidencial.

“Realmente no entiendo; en la fiesta había arriba de 100 personas; y con mi abogado le dijimos al juez que por lo menos tres personas habían regresado cerca de la fecha de la fiesta del exterior”, sentenció.