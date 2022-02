Si hay un denominador común entre casi todos los trabajos que existen, es la tradicional chicana entre compañeros de “laburo”. Algún chascarrillo, alguna burla y, por qué uno, alguna que otra broma, suelen ser parte del folclore de los ambientes laborales. Sin embargo, hay veces en que la chicana se da en alguna profesión con mucha exposición y puede llevar a un malentendido.

En este caso, una de estas situaciones se vivió en la pantalla de ESPN, en plena cobertura de un partido de hockey. Resulta que quien relató el encuentro fue “Mechi” Margalot, histórica jugadora de Las Leonas, quien supo integrar poderosos planteles y tuvo el gusto de colgarse tres medallas olímpicas —dos de bronce y una de plata— y tres doradas, correspondientes a los Juegos Panamericanos.

El cruce fue protagonizado por Trinidad Bavio y "Mechi" Margalot.

Resulta que, en pleno calentamiento de la Selección Argentina de Hockey, la hoy periodista le dio el paso a su compañera, Trinidad Bavio, quien estaba en el campo de juego. Lo que incomodó a algunos televidentes fueron las expresiones de Margalot hacia su colega, dado que la tildó de “casi jugadora”.

"Quiero decirte que no tenés nivel de selección"

“La verdad, me rompiste el corazón por decirme ‘casi jugadora’, me llega un poquito al corazón”, replicó Bavio con una sonrisa en su rostro. Acto seguido, la ex leona lanzó la “fulminante”: “quiero decirte en cámara que no tenés nivel de selección”.

A raíz de esto, las redes sociales estallaron con el supuesto “maltrato” que se vivió al aire y, para muestra un botón, el video llegó a los 63 mil “me gusta”, más de 4.000 retuits y otros 2.800 comentarios. Entre estos últimos, se destacaron los siguientes: “Pasó el Cai Aimar y dijo que no daba”; “Un asesinato en vivo”; “¡Para qué quiero enemigos con una compañera así!”; “¿Quién tiene el palo de hockey más largo?”; “Ja, ja, ja, pero que ortiba”; “Mamita las internas que hay ahí”; “Entre mujeres se odian no tengo pruebas, pero tampoco dudas”; “Ja, ja, que horror, y después lo remata con un ‘quise decir que no tenés nivel de selección' una amiga" y “¿Quién es la bestia sin filtro que dijo esa barbaridad al aire?”, aportó el popular streamer Coscu.

Debido a la reacción de los usuarios, la propia Margalot decidió explicar que solo se trató de un chiste interno. “Entiendo que no entiendan un chiste (malo y desafortunado) que dije al aire. Ella es Trini Bavio, muy amiga mía. No busquen donde no hay. Eso sí, no se hacen comentarios así al aire porque la gente no tiene por qué saber nuestra relación, Tri”, redactó en su cuenta de Twitter.