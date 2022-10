Encontrar a alguien con intereses compartidos es clave a la hora de iniciar una relación. Para el popular streamer conocido como Davoo Xeneize, esta lección llegó por las malas, y así lo confesó a su numerosa audiencia en un honesto clip que ya se volvió viral en Twitter.

Sentado frente a la computadora donde pasa la mayoría de sus días consumiendo y hablando de fútbol, el hincha de Boca decidió sincerarse sobre su inexistente relación con las mujeres: "Yo soy muy fiel a lo que a mí me gusta. El día que una mina me guste como me gustan las cosas a las que yo soy fiel, le voy a ser fiel también, no la voy a cagar", comenzó su descargo.

"El tema es enamorarme de una flaca que me guste como me gusta Riquelme, ponele. Y que encima me dé bola, en realidad, porque yo me he enamorado varias veces. Amigo, no sé qué decirle para que sienta que soy interesante", confesó a cámara en un momento vulnerable. "Literalmente, streameo de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y analizo todo el tiempo fútbol. Me despierto a las 3 de la tarde y veo fútbol hasta las 11 de la noche", agregó.

"Me hablás de series, no veo series. Películas, no veo películas. Música, escucho música de hace 30 años. No puedo tener un diálogo, no soy un tipo interesante, solo sé de fútbol. Cómo la enamoro amigo. Entro a Instagram o a TikTok y ve que me comparan con un puerro. Imaginate salir con un tipo que lo comparan con un puerro, merecés ser descansada por todas tus amigas", continuó lamentándose.

A pesar de su perspectiva pesimista hacia su futuro romántico, el fanático de Riquelme no deja que la falta de una novia opaque las felicidades que le trae el deporte que ama: "Ahora, ahora, pará. La felicidad que me da a mí la asistencia de Riquelme en Arroyito contra Palacios, primera fecha, clausura 2008, no se la da a esa mina tener un novio. Porque son amores distintos, pero amor al fin y al cabo", finalizó, orgulloso.

El sincero descargo de Davo llegó a Twitter gracias a uno de sus seguidores: "El loco entre chiste y chiste abrió su corazón y tiró VERDADES, qué tipazo", escribió el usuario @AmigoMiyo, quien publicó el corte de Davo a Twitter. El video del hincha ya reunió más de 1,3 millones de reproducciones, con más de 66,1 mil 'me gusta's, casi 10 mil retuits y cientos de comentarios por parte de los usuarios.

El pibe que entro al video pensando que era algo gracioso de Davo pic.twitter.com/Vp5dYrP9J8 — TOMY⅁ (@JokerMasterTT4E) September 30, 2022

Mientras que la honesta vulnerabilidad de Davo no parece ser suficiente para atraer a una potencial pareja, su descargo si le ganó la admiración y simpatía de otros fanáticos del fútbol, quienes se identificaron con su dificultad a la hora de relacionarse con las mujeres.

"Emociona como representa al aproximadamente 98% de los pibes", "Me siento tan identificado con Davito, estoy diseñando y en la compu 24/7. Solo sé hablar de tecnología porque otra cosa no sé y eso a las minas no le gusta", "Davo me resume pero en vez de fútbol de jueguitos" y "De los pocos de los primos que merecen respeto" fueron algunos de los mensajes que los usuarios masculinos dejaron en apoyo de su colega.