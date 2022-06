A solo meses de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, pareciera ser que el amor no tardó mucho en tocar la puerta del conductor. Según circuló en las últimas horas, se lo habría visto paseando en Madrid con Josefina Pouso, periodista y modelo. Lejos de negar todo, ella le abrió la puerta a una relación.

Los rumores comenzaron a circular el pasado jueves 2 de junio, cuando Ángel de Brito deslizó que ambos habían coincidido casualmente en el recital que los Rolling Stones dieron en la capital española.

Todo quedó allí en su momento, pero, apenas unos días después, de Brito cantó “retruco” y publicó una imagen en su cuenta de Twitter, donde se puede ver al conductor y a la modelo paseando por las calles de Madrid. “Hola Madrid, ¿qué tal?”, redactó para acompañar el material.

Jorge Rial y Josefina Pouso fueron fotografiados en las calles de Madrid.

Además, según agregó el conductor, la cosa no habría quedado ahí. Tras finalizar el recital, ambos fueron a cenar a un bar de tapas. Por si fuera poco, de Brito aseguró que “esto no empezó ahora. Me cuenta una amiga que se habían encontrado a tomar algo en un hotel de Palermo el 30 de marzo”.

Josefina Pouso habló sobre su supuesto romance con Jorge Rial

Lejos de esconderse, la modelo aseguró que “somos amigos. Nos encontramos en Madrid como nos hemos encontrado en Palermo también un par de veces”. A su vez, remarcó que su acercamiento comenzó por un intercambio de mensajes a través de Instagram.

“Habremos empezado a hablar en abril, pero no quiero dar detalles porque la exmujer la está pasando mal, y no está bueno”, agregó. Además, aseguró que no quiere “etiqueta alguna”, que se “están conociendo” y no escondió que “pasamos buenos momentos”.

“Pasamos buenos momentos”, declaró Josefina Pouso en cuanto a Rial.

¿Qué dijo Romina Pereiro sobre el romance de su ex pareja?

Según reveló la periodista Pia Shaw, “cuando empezó el programa y Yanina cuenta que le había llegado una imagen (de Jorge con Pouso), le escribo a Romina y le pregunto si sabía algo al respecto. Ella me respondió ‘no, no tengo ni idea’. Después me dijo que iba a prender la tele y me dijo ‘sin comentarios, no voy a decir nada’”, aseguró.

“Le pregunté a Romina si alguna vez la escuchó nombrar a Josefina y me dijo que no, que no sabía nada. Lo único que me autoriza a decir es ‘no había necesidad de hacer esto público ahora. Sólo que hubiera sido bueno ser más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas’”, finalizó.