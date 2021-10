La “China” Suárez quedó en el medio de la crisis matrimonial que atraviesan Wanda Nara y Mauro Icardi a partir de los presuntos chats “picantes” vía Instagram que la mediática le habría encontrado en el celular al futbolista con la actriz. Pese a que el delantero rosarino rema en dulce de leche repostero por salvar su relación, cada día salen a la luz nuevos detalles sobre su ida y vuelta con María Eugenia Suárez, como se llama realmente la artista, que lo comprometen más.

Desde que salió a la luz su infidelidad con la China Suárez, Mauro Icardi no dejó de compartir en sus redes fotos y mensajes cariñosos con su esposa, Wanda Nara.

En el marco del “ Wanda Gate”, quien se animó a sacudir un poco más el avispero en el aire de la televisión esta semana fue el periodista de espectáculos Marcelo Polino. Durante el programa de Susana Roccasalvo, Implacables (Canal 9), el morocho develó una impactante y jugosa data sobre el comienzo del “tiroteo amoroso” entre el futbolista del Paris Saint Germain y la ex Casi Ángeles, quien es su amiga.

En primer lugar, el mediático sostuvo que Mauro Icardi y la China Suárez nunca se cruzaron personalmente y apuntó que la relación habría empezado a través de un intercambio de “likes” y palabras en las redes sociales. “Creo que ni lo conoce Icardi a la China”, afirmó.

No obstante, el conductor televisivo coincidió con el descargo virtual de la artista en Instagram y apuntó que el escándalo partió de unos “me gusta” y piropos de parte del futbolista. “Todo empezó cuando él le empezó a escribir después de darle muchos likes. Siempre fue vía Instagram, nada más”, contó con seguridad, y remarcó que toda su información provenía de una fuente “muy confiable”.

Sin embargo, Polino no se guardó nada y terminó de avivar el fuego en medio del incendio: “Mauro tiene como una admiración desde chiquito por la China, eso de verlo en la tele todo el tiempo. La frase que le dijo es que era la mujer de sus sueños. Y también le contó que en ese momento estaba en una crisis con su esposa, Wanda Nara. Pero les juro: nunca se vieron”, expresó.

En medio del escándalo, María Eugenia Suárez rompió el silencio ayer por la tarde y contó su versión en un comunicado vía historias de Instagram.

En tanto, el periodista de Telefé opinó sobre la actitud de la hermana de Zaira Nara en toda esta trifulca amorosa y fue categórico: “Wanda siempre sorprende. Cuando hay una noticia de divorcio, nos da mucho material a nosotros”, consideró. No obstante, concluyó su lectura con un tono más cariñoso y empático: “pero hay una tristeza para una familia”.

“Ojalá que pase. Ella es impulsiva y supongo que hay algo de verdad, porque si no hay algo de verdad es porque está re loca. No tengo mucho entorno de Wanda, solo con Zaira pero no me dio para llamarla y me quedo con lo que se va diciendo en los medios”, concluyó.