La novela más elegida por los argentinos en los últimos días sigue sumando capítulos. No, no se trata ni de "Doctor Milagro" ni de la "1-5/18", sino de una trama de la vida real que bien podría aparecer en las ficciones de Telefe y El Trece: el Wanda Gate. Este martes habló el protagonista indirecto que faltaba, el padre de los hijos mayores de la mediática.

Todo comenzó este sábado cuando Wanda publicó un mensaje enigmático en Instagram acusando a una mujer de romper una familia y horas después confirmó que se había separado de Icardi. A partir de ahí y en cuestión de minutos no solo ambos se volvieron tendencia sino también la China Suárez, acusada de ser la tercera en discordia, Benjamín Vicuña (ex de Euge) y Maxi López (ex de Nara).

Qué dijo Maxi López sobre el escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Desde aquel momento, todos brindaron declaraciones al respecto con mayor o menor nivel de detalle, pero el papá de Valentino, Constantino y Benedicto se había llamado al silencio y había dejado de publicar en sus redes sociales. Sin meterse en el conflicto, este martes subió fotos y un video cocinando con sus tres hijos, hablando en italiano.

"Valentino no está de acuerdo con la salsa, Benedicto se divierte y Constantino tiene clara su idea. ¿Cómo llegar a un acuerdo con los "Tanitos"?", se preguntó el exjugador divertido por la escena familiar.

El resumen del conflicto entre Wanda y Mauro

Todo se originó presuntamente cuando Wanda encontró mensajes subidos de tono que su marido intercambiaba con la actriz. “Otra familia más que separaste por zorra”, fue el primer texto que subió la rubia a sus historias el sábado en horas de la siesta. A partir de ese momento comenzó una vertiginosa sucesión de posteos de uno y otro lado.

Por si te perdiste parte del "capítulo de hoy", parece que hubo reconciliación en la familia Icardi. Así lo dio a entender el jugador del PSG con un posteo en Instagram en el que se lo ve de espaldas, abrazando a Wanda (es una imagen que ya había subido hace varios meses).

En el texto él aseguró: "Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te Amo. Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanás cuando tenés el perdón de a quienes heriste".