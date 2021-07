En las últimas horas, Chile está conmocionado por las fuertes declaraciones de una joven que aseguró haber sido violada hace cuatro años. Se trata de Rafaela Vicuña Moraga, la sobrina de 17 años de Benjamín Vicuña. La adolescente contó que el abusador fue su profesor de música cuando ella tenía 13. El testimonio cruzó los Andes con la intervención de su tía política, la China Suárez, quien advirtió que el agresor “está suelto”.

Según relató la joven, fue sometida sexualmente por Elías Sotomayor, de por entonces 24 años, 11 más que ella, durante un campamento para músicos. Contó que el sujeto se le fue acercando cada vez más para acosarla.

El delito tuvo lugar en la fiesta del final del campamento, en donde se la llevó a una habitación y allí la violó. Además, explicó que continuó acosándola por redes sociales hasta que la mamá de Rafaela descubrió lo que estaba sucediendo y pidió una orden de alejamiento.

La China Suárez se conmovió con el relato de su sobrina.

“Aún no me recupero después de leer esto. ¿Cómo pueden seguir sucediendo estas cosas? Atención Chile, este tipo está suelto. Rafa te abrazo y te acompaño”, publicó en sus redes la China Suárez cuando la noticia se dio a conocer.

Rafaela Vicuña contó cómo fue violada por el depravado

La adolescente decidió usar su Instagram para relatar todo lo sucedido en primera persona. “Quiero compartir con ustedes y quitarme el pu… peso que he cargado desde que tengo 13 años. Una injusticia la cual me ha costado muchos problemas mentales, traumas, inseguridades y ser diagnosticada con bipolaridad y depresión”, comenzó revelando detalles de las consecuencias con las que acarrea.

Esta no era la primera vez que se propasaba con la menor. “En muchas ocasiones él intentó besarme sin yo quererlo, abrazarme, me decía que estaba excitado. Siendo una niña nunca le tomé el peso a esto y lo dejé pasar. Elías me invitó a una fiesta de fin de campamento, a la cuál accedí y nos fuimos varios para allá. El ambiente era bastante turbio, había drogas y alcohol. Me agarró del brazo, me llevó a la pieza y apagó las luces“, recordó Rafaela.

La menor contó lo que le sucedió para advertir a otras chicas y para recolectar el testimonio de otras posibles víctimas. “Por favor, si conocen a chicas que pasaron por lo mismo con esta persona o lo conocen, contáctenme. Estoy haciendo una carpeta con testimonios para llevarla a la fiscalía y ya tengo varios”.

Según mostró la chica, el profesor ha trabajado en otros centros escolares y ya ha abusado de otras niñas pero por razones que no se dieron a conocer, las denuncias no continuaron.

