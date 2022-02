Las redes sociales sirven a menudo como terreno para visibilizar situaciones que de no ser por esta vía no podrían llegar masivamente. Injusticias, denuncias y descargos que tienen la utilidad de dar a conocer lo que no puede denunciarse formalmente pero que merece la pena que se sepa.

De esta manera, se genera una red de empatía entre personas desconocidas pero que pasaron o están pasando por una misma situación, con comentarios o simplemente con un “me gusta” que ya indica un apoyo implícito.

.

Es el caso de una usuaria de Twitter, de nombre Daniela o @danielaramxs quien expuso a través de su cuenta en la red social un mensaje que le envió el padre de su hija explicándole las razones por las cuales no quiere ver más a la niña, acompañado del texto: "Pero mamá siempre tiene que poder".

“No estoy preparado, no me sale, no sale nada de mí. No tengo iniciativa de ir a buscarla”, comenzó el mensaje el hombre. Y continuó: “Es muy loco, sí. Pero prefiero decirlo y no boludear más. No quiero jugar con Gala (la nena) en ir a buscarla, desaparecer e ir a buscarla, sin que me salga”.

El sujeto reconoció la posibilidad de en un futuro “arrepentirse” pero insistió en que no quiere hacer nada “que no salga de él”: “Sufre Gala, sufro yo, no está cómoda, yo tampoco”, explicó.

pero mamá siempre tiene que poder.. pic.twitter.com/jBr2cr9Eyz — dani (@danielaramxs) February 1, 2022

En el mismo mensaje enviado, el hombre había anticipado: “Dirás qué hijo de puta, qué mal padre”, asegurando que quería “ir con la verdad” acerca de lo que le está sucediendo, y, por si fuera poco, dejó en claro: “Si algún día nos cruzamos no existo, no existimos”.

Eso no fue todo, ya que aclaró que seguiría haciéndose cargo de la manutención de la nena, pero no contaría con su presencia como padre: “La plata se la voy a seguir dando igualmente, siempre. Chau”, cerró.

“Igual fue super respetuoso y sincero, es mejor eso a tener un papá sin ganas de estar. Lo importante es que mínimo te ayude económicamente”, comentó al respecto la usuaria @cherryyblood_ avalando la actitud del padre.

Igual fué super respetuoso y sincero ,es mil veces mejor eso antes de tener un papá que está sin ganas de estar y que no brinda nada positivo. Lo importante es que mínimo te ayude económicamente — B�� (@cherryyblood_) February 1, 2022

En el otro lado, la joven recibió mensajes de apoyo: “ ‘Yo no estoy preparado’, dice el bolas tristes. Qué fácil es ser padre. No quisiera ni tener el apellido de semejante infeliz. Te mando un abrazo gigante”, se expresó la usuaria @cr1stij.

“Yo no estoy preparado” dice el bolas tristes. Que fácil es ser padre. No quisiera ni tener el apellido de semejante infeliz. Te mando un abrazo gigante. — Cristi (@cr1stij) February 1, 2022

“Durísimo el mensaje. Por experiencia con mi propio padre, creeme que esto te ayuda más a vos qué a él siempre y cuando pase lo que corresponde. Gala y vos se van a ahorrar muchísimo sufrimiento”, sumó el usuario @BaiBaiBeibi.