Este miércoles por la noche, tuvo lugar el debate de los candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, de cara a las legislativas del próximo 14 de noviembre. Se votará para renovar la mitad de las bancas de Diputados y un tercio de las del Senado.

Los candidatos bonaerenses que debatieron sobre diversos temas divididos en bloques fueron: Diego Santilli (Juntos), Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos), Nicolás Del Caño (FIT), José Luis Espert (Avanza Libertad), Florencio Randazzo (Vamos con Vos) y Cynthia Hotton (Más Valores).

Las frases de los candidatos se volvieron memes

Algunos bonaerenses decidieron tomarse a broma algunas de las frases más controversiales de los candidatos y así surgieron memes y tuits picantes a favor y en contra de los dichos.

Tolosa Paz cuando está un minuto sin mencionar a Macri y Vidal #debatebuenosaires pic.twitter.com/jMEcSetHuW — Nah (@no_me_suspendan) October 21, 2021

Arranco el debate, hablaron Tolosa y Randazzo y me viene a la mente esta siempre vigente cita de Borges#DebateBuenosAires pic.twitter.com/zxEWeaU6A4 — Mr. Pickwick (@MrPickwick4) October 21, 2021

Todo el debate/el momento Espert vs Del Caño #DebateBuenosAires pic.twitter.com/77naIYAqAl — Tomas Birrita (@TBirrita) October 21, 2021

Yo cuando arrancó a hablar Toloza Paz haciendo voz de la Cristi#DebateBuenosAires pic.twitter.com/LCy1t3Ip5O — Mel �� (@Melanie_fsilva) October 21, 2021

Como no podía ser de otra manera, el tema de la semana también estuvo presente. No, no tiene que ver con la inflación o la inseguridad, sino que varios relacionaron el debate con la mediática separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. “Randazzo está más nervioso que Icardi entregándole el celular a Wanda”, opinó Ezequiel.

Randazzo esta más nervioso que Icardi entregándole el celular a Wanda#DebateBuenosAires pic.twitter.com/yMncdnVp5H — El Chiki Salas (@EzequielSalasOk) October 21, 2021

Los famosos opinaron sobre el debate de los candidatos a diputado

Atentos a las propuestas de cada uno, hubo famosos que decidieron opinar públicamente sobre lo que estaban viendo, aportando su cuota de humor. Uno de ellos fue el caricaturista Nik, quien hace diez días tuvo un fuerte entredicho en las redes con Aníbal Fernández por los nuevos planes de gobierno.

¡¡Qué ABURRIDO que está el debate!!! ¿¿No pueden entrar Wanda y la China Suárez?? #DebateBuenosAires — Nik (@Nikgaturro) October 21, 2021

"¡¡Qué aburrido que está el debate!!! ¿¿No pueden entrar Wanda y la China Suárez??", opinó el humorista padre de Gaturro. “¿De Wanda no van a decir nada en el debate? Todos los otros peros no le importan a nadie”, se preguntó Mercedes Funes siguiendo la misma línea de pensamiento.

Viendo el debate ¿en serio me dicen que yo actúo mal? — Gonzalo Heredia. (@gonzaloherediao) October 21, 2021

Otro actor que sorprendió con su opinión fue Gonzalo Heredia, quien debe haber estado haciendo zapping entre el debate y su novela [“La 1 - 5 / 18”] que estaba al aire al mismo tiempo por El Trece. “Viendo el debate ¿en serio me dicen que yo actúo mal?”, se preguntó. Inmediatamente su tuit se volvió viral y entre las respuestas más repetidas, sus seguidores le aseguraron que no era el peor de la novela.