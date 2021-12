El usuario Der Gonza de Twitter, que se define a sí mismo como Biotecnólogo, viajero, mal bailarín, de zona sur a Berlín sin escalas, compartió una tierna anécdota sobre su cena navideña. El posteo se hizo viral en la red social. El caso de Gonzalo es similar al de numerosos argentinos que emigran del país para buscar un futuro diferente al que Argentina les puede ofrecer, o simplemente para buscar nuevas culturas y vivir distintas experiencias.

Al estar lejos de los afectos y del país, es posible encontrarse con situaciones no tan deseadas, como la soledad, que suele atacar a los que van a otra cultura distinta a la de nuestro país y tienen un tiempo de adaptación en el que no conocen a mucha gente con la que pasar el tiempo. Esta soledad suele volverse más pesada, sobre todo, en momentos que suelen ser pasados tradicionalmente en familia, como la Navidad.

.

El caso compartido por Gonza no es diferente. Fuera de su país y con un trabajo, fue sorprendido con una grata invitación de su jefa, en Berlín, Alemania. El usuario escribió "Mi jefa me invitó a pasar el 25 con su familia porque con el marido siempre hacen una reunión navideña para los que estamos acá sin nuestras familias. Realmente no pude haber conocido a mejor gente en Berlin. Estoy llorando".

En este posteo, se muestra cuánto puede afectar para bien un gesto del otro que piensa más allá de su pequeño entorno y se abre a los demás. Tal cual fue la actitud de su jefa. Y también se puede percibir qué importante es para los que no están cerca de sus familias por ser de otros países que se piense en ellos en fechas como Navidad y Año Nuevo.

El joven Der Gonza tiene un perfil en el que relata cómo consiguió un trabajo de lo que estudió en Alemania y mediante qué plataformas lo hizo. También destaca que escribe en un blog sobre viajeros y sus anécdotas que también comparte en su perfil de Twitter.

El argentino está radicado en Alemania y recibió una cordial invitación para Navidad.

Como era de esperarse, ante este tipo de historias cargadas de positivismo y buena voluntad con el prójimo, este tweet recibió muchas respuestas, sobre usuarios que halagaban el gesto y de otros que aprovechaban para romper con el estigma de la frialdad de los alemanes.