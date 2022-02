Las relaciones laborales son muy importantes para establecer un buen ambiente de trabajo. Siempre es recomendable que el jefe y el empleado tengan un vínculo cordial. En los últimos días el dueño de una empresa se volvió tendencia en las redes por tener un gesto muy amable con sus trabajadores.

Sebastián Sánchez es un ingeniero de 34 años, dueño de una empresa llamada SF Maquinarias. El empresario les dió una sorpresa a sus empleados, ahorró plata durante un año y los llevó de vacaciones a todos.

Los trabajadores de SF disfrutaron de unos días en la playa.

Los trabajadores de SF Maquinarias tuvieron de regalo unas vacaciones en Perla del Sur, un hotel cinco estrellas en Encarnación, una ciudad ubicada al sur de Paraguay. Sebastián decidió guardar dinero por doce meses para valorar el esfuerzo de sus doce empleados que trabajan durante todo el año para tener ingresos.

SF Maquinarias se dedica al alquiler, venta y reparación de maquinaria de construcción en Paraguay. La empresa contrata alrededor de 15 personas que trabajan entre personal de logística, choferes y vendedores.

El regalo de Sánchez se volvió viral en las redes. La empresa SF compartió en un posteo de Instagram, algunas fotos de las vacaciones. "Nos dimos una pequeña pausa ayer y hoy para recargar energía", escribieron desde SF. También dijeron: "De esta manera agasajar a todo el plantel que dia a dia se esfuerza por conservar la satisfacción de los clientes".

"SI ESTAS CANSADO APRENDE A DESCANSAR NO A RENDIRTE", era la frase que llevaban en la estampa de las remeras de los empleados para hacer referencia a la situación.

En diálogo con Extra, Fabiola Colnagos, la mujer del empresario contó que el motivo del regalo a los chicos es porque “siempre que se les dan vacaciones a los trabajadores ellos prefieren seguir yendo a la empresa para ganar un adicional y no descansan, no viajaban y no pasan ese tiempo con su familia”.

Por esa razón, el jefe no dudó en cerrar dos días la empresa para darle el regalo merecido a sus empleados. "Ellos estuvieron fresquitos porque eran personas que se iban por primera vez a un hotel, a Encarnación o de vacaciones", comentó Fabiola.

El jefe compartió cenas y charlas con los chicos.

Además, la mujer de Sánchez, que también trabaja en la empresa reconoció que este viaje fue “una prueba para ver si todo salía bien". Ahora, planean repetir la experiencia, incluso ya están hablando sobre el tema. Ya hubo la primera reunión en la que el jefe comunicó que quiere costear un viaje a las playas de Brasil para todos ellos y sus familias

"Están entusiasmados, ellos van a elegir el destino", manifestó Colnago. La mujer dijo que con su marido son "administradores de lo que ellos producen”.

La situación se viralizó en las redes, y las personas no dudaron en comentar sobre el gesto del empresario. "El jefe que todos queremos!", escribió un seguidor en el posteo de Instagram de SF.

"Felicidades, que alegria saber que todavía quedan personas de buen corazón como su jefe", comentó otro usuario.