Una de las comidas típicas que representan el gen nacional, sin dudas, son las empanadas argentinas. Pueden existir diversas variedades de cómo prepararlas y el relleno que lleva, pero lo importante es que se trata de un plato al alcance de la mano y que se puede degustar en cualquier momento y lugar. En esta oportunidad, crónica.com.ar habló con Juan Carlos Reynoso, el campeón nacional del Festival de la Empanada en Famaillá, y nos contó su receta especial para preparar la clásica empanada tucumana.

Pero antes de conocer la fórmula ganadora, es necesario hacer un repaso de la historia detrás de las 'manos mágicas', que sin el trasfondo de una preparación, no hay receta que contar. "El secreto fundamental para hacer la empanada es ponerle mucho amor, esfuerzo y sacrificio. Uno cuando cocina con el corazón, todo va fluyendo y así se llega lejos", describió el flamante campeón de 35 años.

El campeón en plena preparación durante la competencia

Reynoso es de Famaillá, una ciudad ubicada a 35 km de San Miguel de Tucumán, a unos 20 minutos de la capital de la provincia. Allí vive con su esposa Paula Rodríguez, y su beba de cuatro meses, Catalina. Se trata de uno de los lugares de la región donde las oportunidades son escasas. "Todo se complica acá y la vida es un poquito más sacrificada", inició relatando el cocinero, quien probó suerte mudándose a Buenos Aires hace seis años atrás y fue allí donde inició su camino en la gastronomía y adquiriendo conocimientos como ayudante de cocina.

Juan Carlos, junto a su esposa, Paula; y su pequeña bebé, Catalina

De vuelta en su ciudad natal, y con un puñado de entendimientos en su mente, se encontró con un panorama cuesta arriba y allí comenzó una etapa de cero, sin un empleo fijo. Pero eso no significó una excusa para Juan Carlos: junto con la ayuda de su esposa -su fiel mano derecha, tal como la describe- comenzaron el emprendimiento de ventas de empanadas. "Salía a repartir los pedidos, a veces en bicicleta, hasta que llegué a tener una motito", preparando unos deliciosos sanguches de milanesa, de lomito, de vacío, pizzas caseras. El sacrificio comenzaba a dar sus frutos.

Llegó el 2020 y consigo una realidad mundial que nadie esperaba. La pandemia del coronavirus complicó la vida de muchos de los ciudadanos del país, y la de Juan Carlos no fue la excepción: "No pude seguir trabajando porque me fundí realmente. Todo el mundo vendía desde la casa porque la gente no tenía para comer y no podían salir a trabajar tampoco".

Aún así, con el poco resto que le quedaba de sustento económico le resultó una mínima cuota de esperanza para no caer al suelo. Las empanadas serían la luz en el horizonte: "Empezamos vendiendo cuatro docenas,y yo feliz de la vida. Al domingo siguiente, levantamos pedidos con mí señora". La producción continuaba en alza, y las manos en la masa provocaría ese cambio rotundo tan ansiado, llegando a vender hasta "20 docenas por domingo".

”¿Y cómo surgió la idea de vender empanadas en la ruta?... Llega el verano y acá la gente en Famaillá se va a trabajar afuera y los pocos que quedan se van de vacaciones a los cerros y no queda nadie. Ahí dije, '¿Cómo hago para vender?' Entonces he tomado la decisión de ir a la ruta. Me compré un gazebo chiquito, ya tenía mí horno y con lo ganado me he comprado un Freezer", contó Reynoso.

El ganador del certamen con las manos en la masa

Detrás del éxito, existe el sacrificio de fondo y la compañía de los seres queridos. Paula, su fiel compañera, estuvo a su lado en cada momento. "La remamos de abajo. llegamos a pagar las deudas que teníamos y no miento que por tres semanas hemos tomado mate cocido con pan, porque no teníamos nada para comer sinceramente", detalló con nostalgia. Ante la adversidad, con apoyo mutuo lograron rebuscar las maneras de sortear los obstáculos. "Nos bancamos solos a cara de perro, como se dice, y a base de sacrificios. Eso ha sido lo más importante para los dos", resaltó.

La previa a la consagración

Juan Carlos hizo hincapié en la casi frustrada consagración. De no haber sido por una 'milagrosa' carnicería que por casualidades de la vida se encontraba abierta el día domingo de competencia, no hubiese existido tal hazaña. "Yo no iba a participar porque el día sábado no había comprado el matambre para ponerlo a hervir. Es como si Dios me hubiese dicho 'tomá, acá tenés la carnicería anda a poner a hervir ese matambre así participás'. Era como que todo coincidía".

Juan Carlos fue el último en hornear las empanadas

Mientras se llevaba adelante la certamen nacional, su esposa atendía el stand de comidas abierto al público y que se llevó a cabo durante los tres días de certamen: "Antes de la competencia, yo en lo único que pensaba es que si la gente estaba siendo bien atendida en el rancho, si la empanada estaba saliendo bien y si estaban comiendo bien. Yo soy exigente,y prefiero que me digan que la comida está rica antes que me paguen".

Juan Carlos fue el último en hornear y entregar el plato a los jueces. Sus propios dichos admitieron que no era consciente de su alrededor y que su mente seguía puesta en los comensales del puestito de comidas: "atender a la gente ha sido nuestra meta, de ir a poner un rancho en el festival para que la gente me conozca, coma mis empanadas y obviamente vender, porque no se venía vendiendo en la ruta y era una necesidad".

Cuando mencionaron su nombre como el flamante ganador del certamen, muchas imágenes a su cabeza de los momentos vividos en la etapa previa y el sacrificio para llegar a este punto de la historia. "Yo no soñaba con ser campeón, pero mí esposa sí. Cuando me nombraron, el llanto y la emoción que hemos tenido los dos nos vimos abrazados porque dijimos 'esto es todo nuestro' y nadie te lo quita a eso, nadie ha venido a regalarme nada ni hemos regalado nada".

El momento de la consagración

El hombre de 35 años valoró pequeños momentos antes de ganar la competencia, como su camioneta rota previo al festival y el caótico suceso, la imagen de su esposa preparando "un fueguito" en la noche para combatir el frío a la vera del rio mientras amamantaba a su pequeña Catalina, y el apoyo constante de sus empleados y fieles acompañantes "Ricardo, Esther y Pedro", a quienes calificó cómo "buena gente" y le dieron una mano para conseguir el título. Ser el primer hombre en consagrarse en el certamen luego de 43 años de historia significó una proeza que, sin ayuda de sus más cercanos, quizás no hubiese sido posible.

Finalizada la competencia, el flamante ganador priorizó un sueño de vida, y que lo está llevando a cabo: "Las manos del campeón" es el nombre del comedero improvisado que creó con el propósito de ayudar a combatir el hambre en los más necesitados. En esta ocasión, otorga un plato de alimento a los chicos en situación de calle, en un contexto donde abunda la pobreza. Los niños de la zona pasan hambre durante mucho tiempo del día, y con una olla grande y una anafe, Juan Carlos comienza temprano con el proceso de cocción para garantizar un plato de comida a quien más lo requiera.

Juan Carlos llevando adelante su proyecto "las manos del campeón"

"De esta manera voy devolviendo todo lo que me ha dado Dios, y de todo lo que me viene recompensando la vida, que ha sido hermosa y a la vez un poquito dura". Juan Carlos comparte en sus redes sociales todo el trabajo realizado, y utiliza esos medios como canal de comunicación para recibir ayuda de alimentos, como paquetes de fideos o harina y que la olla se mantenga siempre llena.

"Me pone muy orgulloso porque siento que un angelito ya tiene algo en el estómago y va a poder estar el día tranquilo y por lo menos no con tanta hambre. Eso es lo que más me llena", agregó.

El flamante campeón ayudando a los niños más necesitados

A la par, también sueña con retornar a Buenos Aires para trabajar y cambiar su estilo de vida y la de su familia. Además, apunta a participar en los programas de cocina y demostrar sus cualidades culinarias: "Si sale una oportunidad voy cerrando los ojos, ni lo dudo. Me encantaría volver para que la gente me conozca y poder promocionarme". Hasta coquetea con la idea de anotarse en alguna edición de Masterchef, si se da la ocasión: "Mí esposa me dice siempre 'mirá si tenés la oportunidad de ir a la tele', y por supuesto que aceptaría. Me anotaría y demostraría lo que sé hacer".

El comedor en pleno funcionamiento

La receta del campeón

Una vez conocido el trasfondo del camino para llegar a conseguir el título, Juan Carlos estampó su receta y compartió la fórmula exclusiva que utilizó para conquistar a los jueces del certamen. El Paso a paso de como preparar la clásica empanada tucumana, en la voz del flamante ganador:

INGREDIENTES PARA LA MASA

•1kg de harina

•250 gramos de grasa

•Una cucharada chiquita de sal 10gr aproximadamente.

Procedimiento

•Verter de 300 a 310 ml de agua tibia en la preparación, para luego proceder a amasar y obtener las tapas de empanadas (o pupitos, como se le dice en Tucumán). Con las tapas ya realizadas pueden salir alrededor de 30 o 40 unidades, dependiendo el tamaño de las empanadas.

INGREDIENTES PARA EL RELLENO

•Carne de matambre.

•250 gr de cebolla (tres unidades medianas aproximadamente)

•Aceite

•Pimentón rojo

•Comino

•Ají rojo

•Huevos (entre 4 y 6 unidades)

•Cebolla de verdeo

Procedimiento

•Hervir el matambre de media hora a 40 minutos. Una vez que se saca la carne, se guarda el caldo, colocándolo en una olla aparte para que quede más suave el líquido.

•Luego se corta la carne con cuchillo en cubitos chiquitos.

•Mientras tanto, hay que tener preparado 250 gr de cebolla picada en trozos bien chiquitos. Todo eso se pone en la olla con una gotita de aceite para que se vaya dorando. Una vez logrado el proceso, se agrega el matambre picado y condimentar con dos cucharadas de pimentón rojo, media cucharada chica de comino y una cucharada de ají rojo, que es más dulce. Mezclar una vez que haya hervido todo el conjunto y pasar automáticamente a una fuente.

•"¿Cuál es el secreto para que la empanada salga jugosa? Verter un poco de caldo de matambre en el relleno, a gusto. Una vez hecho el proceso, se debe poner a enfriar el relleno en una fuente en el que se pueda dispersar con facilidad"

•Una vez frío el relleno, le picamos entre 4 y 6 huevos, picado a cuchillo, y dos hojas de cebolla de verdeo. Una vez que el contenido coagula y enfría, recién se debe mezclar todo en conjunto, porque al momento de armar la empanada se pueda observar la textura del huevo y la cebolla de verdeo, y no se entrevere con el picadillo. Una vez que está fría todo el relleno, ahí recién se empieza a hacer la empanada.

•Un dato de color: la empanada debe tener 13 repulgues o pliegos, una tradición en la preparación ya que ese número simboliza la última cena, con jesucristo y sus 12 apóstoles -en la competencia, hacer más o menos pliegues era motivo de descalificación-

¿Errores comunes en la preparación?

•"Las equivocaciones generalmente pasa por los condimentos: se pone ají de más, comino, sal o mucho pimentón y queda muy roja".

•"En la preparación de la masa también hay errores, porque una vez que ya está hecha la masa no se le puede agregar más nada, ya que la masa no es la misma y se puede desarmar. Y obviamente, cuando se hornean las empanadas de más".

•"Si al matambre lo dejás pasar de cocción, se deshilacha y no se va sentir el sabor ni la misma textura de la carne. Se tiene que notar que la carne sea cortada a cuchillo, sino sale muy licuada".