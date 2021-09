Este jueves, Crónica HD llegó hasta la Villa 31 para conocer qué piensan los vecinos sobre las elecciones del pasado domingo y saber qué opinan sobre la decisión de ciertos funcionarios de presentarle su renuncia a Alberto Fernández.

"Voté a Vidal porque me parece una buena chica y hay que darle una oportunidad a la gente. Me enteré de que los ministros pusieran a disposición de Alberto Fernández su renuncia y está muy bien. Soy peronista y creo que Cristina Fernández de Kirchner está armando una estrategia, pensando en el futuro de los argentinos", explicó Érica.

.

"Si yo veo que no estoy funcionando [en un trabajo], yo mismo voy a renunciar. Por eso creo que está bien que se vayan si es para mejor", agregó otro hombre. "Si entre ellos estaba todo convenido, por qué van a presentar la renuncia. Cristina quería que renuncien un par, pero creo que todo tiene que ver con una especulación política. En todos lados es así", agregó otro vecino.

¿Los vecinos conocen al gabinete del Presidente?

Marco Bustamante decidió hacer una encuesta entre los peatones de la Villa con el objetivo de medir qué tanto los funcionarios llegaron hasta el pueblo argentino identificando si al menos conocen a uno de los ministros actuales.

Si bien hubo varios que no votaron por no tener la ciudadanía argentina, otros decidieron no revelar al candidato al que apoyaron. Incluso una mujer aseguró que votó e incluso mostró el comprobante, sin embargo, confesó que no sabe leer ni escribir y no recuerda a quién votó.

.

"Son unos corruptos y me parece perfecto que renuncien, pero no recuerdo el nombre de ninguno de los funcionarios", comentó otra vecina luego de quejarse por el mal estado del alumbrado público.

¿Quiénes le presentaron su renuncia a Alberto Fernández?

Tras la derrota de "Todos" en las P.A.S.O. del domingo, funcionarios y ministros pusieron su renuncia a disposición del Presidente. Entre ellos, se encuentran el Ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" de Pedro, la titular del PAMI, Luana Volnovich y el Ministro de Justicia, Martín Soria.

.

Asimismo, la titular del ANSES, Fernanda Raverta y el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Argentina, Roberto Salvarezza, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, el Ministro de Cultura, Tristán Bauer, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandie, el presidente del ACUMAR, Martín Sabbatella y la titular del INADI, Victoria Donda Perez.

Acompañá a Crónica en su recorrido por la Villa 31