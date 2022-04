Un bebé de 17 días llegó sin signos vitales al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Mar del Plata, y fue salvado por una operadora del servicio de emergencias médicas que le practicó maniobras de reanimación. "Nunca pensé que iba a encontrarme con algo así en mi lugar de trabajo", relató la heroína a Crónica HD.

Todo ocurrió minutos antes de las tres de la madrugada del último domingo cuando la pareja llegó a bordo de una Fiorino y tras detener el vehículo de contramano en mitad de la avenida Juan B. Justo, ingresaron al COM en busca de ayuda con su recién nacido que no respiraba en brazos, como puede verse en las imágenes tomadas por las cámaras del lugar.

El bebé fue asistido por la auxiliar Alma Cristal Barraza (45), quien le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar con las manos. Minutos después, recuperó sus signos vitales y fue trasladado al Hospital Materno Infantil, donde evolucionaba favorablemente.

Fuentes sanitarias indicaron que el nene sufrió una broncoaspiración mientras era alimentado por su madre en su casa en plena madrugada, lo que derivó en un cuadro cardiorrespiratorio de urgencia.

"Me quiero quedar con que lo que hice dio buen resultado porque el bebé está bien y que no hay ninguna secuela de lo que le pasó", explicó Cristal en diálogo con Crónica HD. Y continuó: "Nunca imaginé que iba a encontrarme con algo así en mi lugar de trabajo porque todas las capacitaciones son para atender emergencias teléfonicas".

La auxiliar relató que al ver el bebe pensó que "su mamá recién había dado a luz, pero no fue así". "Me encuentro con que estaba morado, no tenía signos vitales, entonces empiezo a trabajar con él", describió.

"Si hago una mala maniobra y lo puedo dañar, ese era mi principal temor. Yo busqué que primero entre en temperatura, por eso le hice masajes. También le abrí la boca para ver si hay obstrucción de aire", detalló Cristal. "Después de asistí al bebé y le salvé la vida, yo seguí de guardia. Yo no había caído en lo que hice. Me quebré cuando vi las imágenes", cerró.

