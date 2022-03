Si hay una persona que aplica perfectamente a la frase “no para un segundo”, ese el Luis Ventura. El periodista tiene una importante cantidad de ocupaciones laborales y familiares en la semana, que no tiene tiempo siquiera para cambiarse tranquilo. En esta oportunidad, lo engancharon semidesnudo cambiándose en la calle.

Resulta que, en su diario vivir, trabaja de lunes a viernes como panelista de A la Tarde y hace lo propio en A24. Lejos de descansar los sábados, se encarga de la conducción de Secretos Verdaderos. Por si esta lista de quehaceres no estuviese muy llena, Ventura es el entrenador de Victoriano Arenas y ocupa la presidencia de APTRA. Además, se ocupa de la crianza de su hijo más pequeño, Antonio Luis, fruto de su relación con Fabiana Luzzi.

El video de Luis Ventura rápidamente se hizo viral.

Por todo lo mencionado, el periodista cuenta con una ajustada agenda en la que, a veces, las cosas más cotidianas no tienen lugar, como cambiarse la ropa. En esta oportunidad, parece que no encontró un mejor lugar para un cambio de “pilcha”, que la vía pública.

Según las imágenes, Ventura sale de un auto estacionado en doble fila (con balizas), luciendo un short de fútbol, una camisa a medio abotonar y unas ojotas veraniegas. Acto seguido, se quedó en calzoncillos delante de la gente, se cambió el pantalón, entró también un saco y finalizó con la corbata. Con este look salió al aire solo minutos después por la pantalla de América.

.

Allí, cuando, por supuesto, le mostraron el video, reaccionó con humor y expresó que “nosotros vivimos una vida con mucha intensidad. Y vivimos a mucha carrera, acumulando trabajo, pensando en nuestras familias, pensando en nuestros compañeros, en nuestros laburos, en nuestra continuidad en la vida. Entonces, estas cosas, suelen ocurrir”.

Luis Ventura semidesnudo en la calle

“Cuando uno tiene que estar criando hijos, atendiendo a la familia, atendiendo a sus amigos y a sus compañeros, los tiempos le quedan cortos. Porque ahora hay piquetes, hay gente que no morfa, hay gente que reclama, hay gente que te hace llegar tarde... Y los tiempos son muy tiranos muchas veces. Entonces yo, que vivo en Lanús, un lugar y un barrio al que no renuncié nunca, porque vivo donde me crió mi viejo, me vengo hasta acá y muchas veces se me prolongan los tiempos”, continuó el presidente de APTRA.

Por último, indicó que suele estar complicado con los tiempos, ya que tiene “10 mil laburos”. “Cumplo con todos ellos con todo el esfuerzo y todo el espíritu que tengo. Y, muchas veces, llegar tarde acá implica: ‘Otra vez tarde’, ‘¿Por qué llegaste tarde?’. Entonces, yo no me puedo poner a explicar porque me cortaron la 9 de Julio o porque me cortaron el Puente Pueyrredón. Por eso tengo instalada mi casa adentro del coche. Y pasan estas cosas, donde uno improvisa”, finalizó.