La maestra de Biología Daiana Amores da clases en Concordia, Entre Rios. Se transformó en una sensación en la red social TikTok tras publicar un clip en donde muestra que les corrige los exámenes a sus estudiantes con memes virales. Su video tuvo cerca de medio millón de reproducciones y ahora la "Profe de los memes", respondió a los elogios y las críticas por su curiosa forma de evaluación.

Daiana Amores tiene 25 años y estudió Biología en el instituto de Profesorado Concordia. Tras recibirse, comenzó a dar clases en diferentes escuelas secundarias de la ciudad entrerriana e incluso en la misma institución en la que se formó académicamente.

Hace uno días la educadora publicó en su cuenta personal de TikTok (@daiamores) que tenía una curiosa metodología en donde elige realizar las devoluciones a sus alumnos mediante memes y stickers. Según la joven, esto lo hizo con un sólo fin: sacarle una sonrisa a los chicos.

En sus correcciones se pueden ver a el conductor argentino Guido Kaczka diciendo “está mal, pero no tan mal”, a una actriz de series estadounidenses que suele tener la leyenda “wey, ya”, un Mr. Bean con cara de preocupado; un Señor Burns de los Simpsons para un “excelente”. Un carpincho con un globito en el que se lee: “Estuvieron muy bien, obtuvieron un 8″.

La "Profe de los memes" se sinceró y explicó que esta forma de evaluar la empezó a usar después de "un año y medio difícil para los chicos" y que no es una idea original, sino que ella lo vio un video en la misma red social china, en donde un profesor mostraba que hacía lo mismo para corregir las evaluciones de sus estudiantes.

Cada meme que utiliza esta profesora, que comenzó a ejercer hace dos años en Concordia, tiene una finalidad específica. Ella señaló que no se tratan solo de memes sino que junto a ellos tambíen hay algunas aclaraciones sobre los temas evaluados.

“Una aclaración muy importante es que la corrección no se basaba solamente en memes, sino que ellos tenían la descripción, los detalles de qué estaba bien y qué estaba mal, los puntos que correspondían la corrección y para sumar estaban los memes para tomarlo con humor”, detalló.

La docente destacó que ser maestra no era su primera opción cuando finalizó el secundario: “Quería estudiar nutrición, pero por cuestiones económicas y otras no pude, así que me incliné por seguir el profesorado de Biología, sin expectativas y sin saber si me gustaría o no", contó la maestra en una nota con Infobae.

A medida que la carrera avanzaba y, sobre todo, cuando comenzó a ejercerla Amores se dio cuenta de que eso la "apasionaba”. Es por eso que ahora decidió continuar estudiando para perfeccionarse.

Elogios y críticas por su forma de corregir las pruebas

Por realizar las correcciones de los exámenes de esta manera recibió muchos comentarios positivos pero también muchas críticas sobre su desempeño. Sin embargo, la profesora destacó que lo único que le generaba satisfacción era la reacción de sus alumnos, quienes aprobaron que utilice memes para evaluarlos.

“Los chicos están encantados, les gustó mucho la idea. Ahora el resto de los cursos me pide que cuando tengamos evaluación se las corrija con memes, de hecho cuando vieron que se viralizó el Tik Tok estaban contentos. Así que estoy muy emocionada con esto”.

Ante el comentario de un usuario de la red social en donde le pedía que "enseñe bien" y le remarcaba que "la vida no es un sticker", la maestra le respondió: "Enseño con todo el amor del mundo, preparo mis clases y actividades con todo el amor del mundo, planificó lo que voy a hacer, planteo objetivos y planifico formas de evaluar”.

La maestra Daiana Amores es furor en TikTok por compartir que les corrige a sus alumnos con memes (imagen captura vídeo).

Por último, @daiamores especificó que corregir con memes, aunque parezca un chiste, no es para nada sencillo. La pasión por la enseñanza es más fuerte y por eso no considera que modifique esta forma de evaluar a sus estudiantes, a pesar de que muchos no lo consideren correcto.

“Lleva mucho tiempo, pero todos los profesores sabemos que la corrección demanda mucho. Estas evaluaciones tuvieron correcciones escritas y el puntaje, luego sumé los memes y estuve aproximadamente dos horas corrigiendo, porque tuve que imprimir, cortar y pegar, pero es parte de mi trabajo. Lo hago con responsabilidad, con amor y con vocación. Siempre trato de buscarle a todo una vuelta de rosca para poder llegarles a los chicos. Y soy feliz haciendo lo que hago”, sentenció.