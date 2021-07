La delegación argentina que participará de los Juegos Olímpicos 2021, que se celebran desde este jueves hasta el próximo 8 de agosto en Tokio, contará con 178 deportistas repartidos en 27 deportes diferentes. Entre todos ellos, Abigail Magistrati, una jovencita de 17 años, tendrá la oportunidad de representar al país siendo la más chica y la única en Gimnasia Artística.

La atleta ya se encuentra rumbo a la capital japonesa junto a su entrenadora, Vanesa Molina, para competir este sábado 24 de julio a las 22. Sin embargo, el miércoles, la deportista aclaró en diálogo con la Televisión Pública haberse enterado que su sueño se hacía realidad de forma inesperada.

“Estaba en el CeNARD durmiendo y me desperté 5 minutos antes de que suena la alarma para entrenar. Recibí una llamada de mi entrenadora, que me dijo ‘¡Buen día, olímpica!”, y yo no entendía nada. Estaba dormidísima y me quedé en shock, eran las 7 de la mañana y no me animé a despertar a mi compañera de cuarto. No pude caer hasta que llegué al gimnasio y se lo comunicaron a todos”, expresó Magistrati, visiblemente emocionada.

Y es que un mes antes de que inicien los Juegos Olímpicos, la Federación de Gimnasia informó el doping positivo de Martina Dominici, la única representante argentina en ese deporte. Por esto mismo, tras su descalificación, el 15 de julio pasado, la pequeña gimnasta fue convocada y, sin pensárselo dos veces, empezó a armar las valijas.

Abigail Magistrati, la competidora más joven de la delegación argentina y única en la categoría Gimnasia Artística, junto a su entrenadora, Vanesa Molina. Fuente: (Instagram @abi_magistrati)

No obstante, en diálogo con ESPN, Abigail expresó que no pudo evitar sentirse apenada por la compañera que quedó afuera de la competencia, de quien aseguró que se “había recontra preparado para esto”.

“Había hecho mucho esfuerzo y fue horrible lo que pasó. Me llevo bien con ella, y en ese momento no me animé a mandarle nada ni escribirle, porque sabía que era una situación muy difícil”, apuntó, y afirmó que dejó pasar unos días para desearle “mucha fuerza” y hacerle saber que tenía su completo “apoyo”.

Así todo, su mente ahora está enfocada en ganar. En su cuenta oficial de Instagram, con más de 10 mil seguidores, la gimnasta enseñó este jueves en sus historias las imágenes de su periplo por los aeropuertos donde se encuentra haciendo escalas, donde no pierde un minuto y aprovecha para calentar y prepararse.

La atleta compartió imágenes de su viaje hacia Tokio en las redes sociales.

Quiero agradecer a todos los que me apoyan y por el aguante, sé que hay muchas chicas que quieren estar en mi lugar y por eso me siento agradecida. Siempre digo que hay que ir detrás de los sueños, porque con esfuerzo los objetivos siempre pueden cumplirse.

¿Quién es Abigail Magistrati, la única representante argentina en Gimnasia Artística de los JJOO?

Nacida en la capital bonaerense de La Plata, Abigail Magistrati conoció lo que es un gimnasio a los 3 años. Antes de aprender a hablar, ya daba saltos y hacía piruetas mientras acompañaba a mamá y su hermana entrenaba con su preparador físico, ‘Coco’.

Un día, el entrenador ofreció hacer lo mismo por la pequeña, y desde entonces, hasta la edad de los 6 años en el Club Villa Elvira y luego siguió su formación en Everton. Luego, por iniciativa de su antigua entrenadora, Julieta García, conoció a su actual coach, Vanesa, en un reclutamiento de atletas en el CeNARD.

La joven gimnasta reconoció a ESPN que su vida estuvo marcada por la disciplina y el alto rendimiento para cumplir el objetivo de convertirse en la gran atleta y figura del seleccionado argentino que es hoy. Además, sostuvo que cuando mira hacia atrás y observa el esfuerzo que requirió llegar hasta este lugar, se siente orgullosa, y agradece a su mamá por la confianza y el empeño.

“Los primeros años mi mamá me llevaba todos los días desde La Plata a Buenos Aires, un viaje 2 horas de ida y 2 horas de vuelta…estudiaba, comía, me cambiaba, hacía todo en el auto. A los 13 años arranqué cuatro veces por semana con doble turno y tuve que empezar a viajar sola… salía a las 5 de la mañana de mi casa, viajaba 3 horas en colectivo y me moría de miedo, tuve situaciones feas en la calle. La pasaba muy mal...y me preguntaba por qué estoy haciendo esto. Pero llegaba a entrenar y todo valía la pena”, aseguró Magistrati, quien desde hace años vive en el CeNARD, lejos de su familia, para evitar perder su tiempo y el de sus padres en viajes, además de los gastos en transporte.

Lo que más me costó (y me cuesta) es estar toda la semana lejos de mi familia. Por suerte soy una persona que hace amigos muy fácil y no tengo problemas en ese sentido. Ahora tenemos un grupo re lindo, que comemos juntos, nos acompañamos y nos apoyamos mucho.

Con 15 años, Abigail Magistrati fue la atleta más joven entre los argentinos que participaron de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y gracias a su desempeño y destreza quedó en el cuarto lugar. Además, posee dos medallas de oro por el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística de Chile, en 2019, y una de plata.

Actualmente, la deportista reconoce como su ídola a la campeona argentina de Judo Paula “Peque” Pareto, a quien se cruzará en estos Juegos Olímpicos. Si bien tuvo la oportunidad de compartir tiempo en el CeNARD, al igual que en Lima 2019, confesó que su timidez nunca le permitió mantener una conversación. Quizás esta vez sea el momento indicado para expresarle cuánto la inspira.