El Mundial de Patín Arstístico ya tiene a sus medallistas argentinas que se destacaron como ganadoras. En Junior, el oro y la plata para Berenice Yocco y Milagros Porto, y en figuras obligatorias, el oro de Giselle “Gigi” Soler, la campeona del mundo. Según ella, "en el peor momento de su vida llegó el mejor" y compartió su felicidad en todas las redes sociales. Y entre tanta emoción y alegría, se animó a hacer un pedido que movilizó a más de un internauta.

El campeonato tuvo lugar en Asunción, Paraguay, y Giselle Soler compitió junto al seleccionado argentino. Desde su entrada al equipo obtuvo múltiples medallas en campeonatos mundiales, pero hoy le toca vivir el verdadero triunfo. Obtuvo el título mayor para su categoría y alzó la medalla como Campeona Mundial. Sin ir más lejos, Anabella Mendoz, otra competidora argentina, se quedó con el subcampeonato.

Sus posteos en las redes donde mostró su medalla con palabras sumamente emotivas emocionaron no solo a sus familiares y amigos sino a varios usuarios. Pero sin duda, la viralizacion llegó de la mano de su Twitter, donde se vio la humildad de una grande.

"Para quienes no saben, me llamo Giselle Soler y me consagré campeona del mundo hace unos días. Quisiera aprovechar esta oportunidad para decirles que busco sponsor ya que me serian de mucha ayuda en mi carrera deportiva. Cada retweet suma muchísimo para difundir. Muchas gracias", expresó la joven en un humilde tuit junto a un video donde se la ve recibiendo la medalla.