En diciembre de 2018 Thelma Fardín denunció por abuso sexual al actor Juan Darthés. La actriz dijo que ella tenía solo 16 años cuando el actor la violó durante una gira de Patito Feo en Nicaragua en 2009. Desde ese día y hasta la actualidad, Darthés se encuentra en Brasil, decidió irse del país y refugiarse en su lugar natal.

En 2021 comenzó el juicio oral en contra del actor en el que declararon testigos que también afirmaron de abuso contra ellas, así fue el caso de Calu Rivero. Hace unos días, la justicia decidió dar marcha atrás con el caso y volver al principio por un tema de jurisdicción.

.

Desde el primer día de la declaración de Thelma, el Colectivo de Actrices Argentinas salió a defender a la actriz y pedir justicia por ella. Pero, desde aquel momento, hay una actriz que hizo declaraciones a favor de Darthés.

María Rosa Fugazot volvió a referise al caso e hizo hincapié en la defensa del actor. Los periodistas de Intrusos buscaron a la actriz en Mar del Plata, ciudad en la que se encuentra trabajando en una obra de teatro para saber cuál sería su postura ante la decisión que tomó la Justicia actualmente.

Thelma acompañada por el Colectivo de Actrices Argentinas el día que dio su testimonio sobre la causa.

"Más allá de lo que diga la Justicia, él ya está destruido. A ese muchacho ya le destruyeron la vida directamente", dijo la actriz.

Además, Fugazot afirmó que conoce al actor y lo defendió porque trabajaron juntos en más de un proyecto. La última tira que compartieron fue Simona, la novela protagonizada por Ángela Torres. “Cuando yo defendí a Juan, lo defendí porque lo conocí, porque trabajé mucho con él. Y porque, realmente, nunca vi una actitud desagradable de él”, afirmó la mujer.

Ahora, la actriz volvió a ratificar su postura en cuanto a Darthés. “De cualquier manera, la Justicia tiene que fallar, la Justicia tiene que cumplir con su trabajo, sea de donde sea. El prejuzgar es muy feo y muy jorobado, porque destruís vidas", ambién agregó: "por eso está la Justicia. Porque si no, sería un quilombete el mundo. Lo que pasa es que hasta la Justicia ha dejado de tener seriedad en muchas partes, con lo cual se ha desvirtuado la palabra Justicia”.

.

Cuando le preguntaron sobre esta situación, ella no dudó en decir que le provoca "dolor". Luego contó que no perdió contacto con su ex compañero de trabajo. "Yo me comunico poco, pero me comunico con Juan".

En otras entrevistas, la mujer contó que lo conoció al actor de muy chico. "Yo lo conocí cuando tendría veintipico de años. Hemos trabajado juntos y nunca lo vi tener una actitud grosera con nadie", por esa razón lo considera todo "un señor".