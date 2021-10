María Becerra es, sin duda, una de las cantantes del momento. Con miles de reproducción en plataformas y exitosas presentaciones en vivo, se posicionó como una de las artistas favoritas del pop.

Pero la joven de 21 años, en las últimas horas, quedó envuelta en un escándalo de agresión y censura a partir de un episodio de violencia que vivió un periodista uruguayo, Gustavo Descalzi, cuando quiso entrevistarla pos show, en el marco del Festival América Rockstart, ante 4 mil personas.

El sábado María se presentó en vivo ante miles de fanáticos que disfrutaron de su show pero ella no bajó conforme del escenario y ese habría sido el comienzo del problema porque no tuvo su mejor performance, en cuanto a lo vocal, y más allá de su decisión de no hablar con los medios, eso potenció su desgano y cierta irritabilidad.

Bajo la estricta orden que dio Becerra de que no quería hablar con la prensa argentina, al retirarse del lugar la “ligó” el periodista que es nativo en el país pero trabaja para el grupo América, en Argentina.

Ante el intento de acercamiento de Descalzi para obtener algunas declaraciones de María, fue su seguridad privada quienes se encargaron de, brutalmente, frenar al periodista al punto de tirarlo contra un sillón e impedirle todo tipo de movimientos.

Cómo sucedieron los hechos

Becerra tiene un “problema personal” con la prensa argentina y mientras continuaba con su marcha para retirarse del lugar, vio cómo su equipo de seguridad retenía a Descalzi con el fin de que no le pueda acercar el micrófono y quedar tumbado en un sillón, sin poder hacer su trabajo y sufriendo malos tratos.

En tanto, María siguió su camino y, ante tamaño problema, no frenó. “La gente de seguridad lo agarra a Descalzi, lo alejan de María Becerra, lo tiran y lo sujetan contra un sillón. Ahí se da una situación de mucha tensión y de violencia”, contó Pablo Cafaya, periodista uruguayo, que fue testigo de la situación, en Los ángeles de la mañana.

“María siguió de largo, no se inmutó con esa situación que se estaba generando alrededor de ella. Tampoco éramos tanto los que nos acercamos para preguntarle, éramos tres periodistas”, concluyó el comunicador, para el programa de Ángel De Brito, en El 13.