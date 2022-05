Ya pasaron más de cuatro años desde que la carrera de Kevin Spacey se vio completamente derrumbada, luego de que Hollywood le haya cerrado las puertas. Sin embargo, lo que en aquel momento parecía ser un punto definitivo, hoy pasó ser un nuevo comienzo.

El actor de la exitosa serie House of Cards será el protagonista de la recordada película 1242 -Gateway to the West, aunque el largometraje aún se encuentra en el proceso de producción, por lo que todavía falta un buen rato para su expectante estreno.

Pese a que la gran mayoría pensaba que el actor no volvería a la pantalla, las grandes producciones decidieron volvieron a abrirle las puertas a Spacey, a pesar de la enorme cantidad de denuncias que recibió en su contra, cuatro años atrás.

El actor enfrentó múltiples denuncias en su contra.

Fue en el 2017, cuando Spacey se encontraba en uno de sus mejores momentos laborales, interpretando a nada más ni nada menos que a Frank Underwood, su personaje en la exitosa serie House of Cards.

Sin embargo, la vida del actor dio un giro de 180 grados al ser denunciado por Anthony Rapp por abuso sexual. A raíz de la repercusión que tomó aquella denuncia, Spacey recibió una oleada de denuncias más, en donde al menos 20 hombres lo denunciaron por acoso y abuso sexual.

Los denunciantes aseguraron que los aberrantes hechos habrían ocurrido entre 1995 y 2012, durante la etapa en la que Spacey se desempeñó como director artístico del teatro Old Vic de Londres.

De qué tratará la nueva película de Kevin Spacey

La histórica película 1242 -Gateway to the West, aún se encuentra en la etapa de producción, y hay una enorme especulación con su lanzamiento, ya que se cree que el largometraje probablemente busque posicionarse en la temporada de premios, tales como el Festival de Cannes y los Oscar de la Academia.

El elenco de esta enorme producción estará integrado por grandes actores, tales como Eric Roberts, Christopher Lambert y Terence Stamp.

La nueva película tendrá como protagonista a Kevin Spacey.

La producción de la cinta es británico-húngaro-mongola, y el director general de 1242 -Gateway to the West será el actor húngaro Péter Soós.

Algunas fuentes cercanas a la producción aseguran que Soós estaría buscando financiamiento para llevar a cabo la realización de su nueva película, la cual requiere de una enorme producción.

¿De qué tratará la película? El histórico largometraje narrará el intento de invadir Europa Occidental, por parte de la Horda de Oro, organización liderada por Batu Khan, nieto de Genghis Khan.