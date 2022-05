Este fin de semana, la cantante Martina ‘Tini’ Stoessel brindó la primera tanda de los cinco shows que dará en el Hipódromo de Palermo en el marco del Tini Tour 2022.

En sus primeros conciertos, y como no podía ser de otra manera, la artista hizo vibrar a sus fans al ritmo de sus mejores temas. Uno de ellos, acompañada por uno de los cantantes del momento: L-Gante. Juntos, interpretaron su tema Bar e hicieron delirar al público presente que esperaba atento el momento que ya se palpitaba.

Pero algo extraño sucedió en medio del show que dejó al público desconcertado: segundos antes de terminar el tema, y como puede verse en los videos que se difundieron, el cantante abandonó la escena casi escabulléndose, lo que llamó muchísimo la atención del púlico y luego de la prensa.

.

Desde la cuenta de Twitter del programa del periodista Ángel De Brito, “El Ejército de LAM”, dijeron que “fue con la peor de las ondas al show de Tini Stoessel” y “pidió una Play y una tele en su camarín. No se lo dieron. L-Gante se enojó”.

Por su parte, la panelista Estefanía Berardi publicó un video del momento en Twitter e ironizó: “¿Qué le pasaba a L-Gante anoche? ¿Estaba como perdido? Se baja antes y Tini lo mira como diciendo ¿A dónde vas?”. Además, en el ciclo Mañanisima la periodista reveló que “la explicación que dio él es que tenía otro show y que el recital había empezado más tarde. Ahora, ¿cuánto dura una canción? ¿Un minuto? ¡Y te vas a ir antes! ¿Me estás jodiendo! Es un horror”.

La noticia no demoró en recorrer todos los portales de noticias del mundo del espectáculo y las redes sociales, por lo que el precursor del RKT salió a defenderse a través de un video en sus historias de Instagram y desmentir a quienes lo estaban difamando.

L-Gante abandonó el escenario unos segundos antes de que termine la canción.

Desde Madrid, España, L-Gante dio su versión de los hechos y explicó que abandonó el escenario “cinco segundos antes de que termine el tema porque Tini seguía con un tema muy pegadito, pero la gente dice que se vio raro ¿no?”, comenzó diciendo.

Y continuó su descargo: “Y las cámaras que había ahí no enfocaron cuando yo me bajé del lugar ese elevado a despedirme, a saludar. ‘Gracias Tini por la invitación, bla, bla, bla’. Dije un par de cosas más en el escenario y no pasó nada raro”, agregó.

Además, se refirió a la prensa y aseguró que “les gusta mucho escribir la palabra L-Gante y decir cualquier cosa. Total, la gente dice ‘¿a ver qué dicen de L-Gante ahora?’". Y cerró: “Como siempre, inventan noticias mías”.