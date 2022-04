Terminada la Semana Santa, y con el feriado por el Día del trabajador permaneciendo inamovible, los argentinos deberán esperar a fines de mayo para disfrutar de un fin de semana largo durante las fechas patrias. Sin embargo, para romper con la cansadora rutina de la vida de ciudad no es necesario más que una tarde y un destino perfecto.

Si tenés un fin de semana, o tal vez sólo una tarde libre, y querés desconectar de la rutina con un cambio de escena, una escapada a un pueblo tranquilo que queda a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires es el remedio ideal para descansar y recargar energías. Se trata de Castilla, una localidad que forma parte del partido de Chacabuco.

.

Es un pueblo bonaerense totalmente encantador. A pesar de que es pequeño, solo tiene 700 habitantes, es totalmente recomendable. El pueblo se sitúa 90 km al este de la ciudad de Chacabuco, cabecera del partido homónimo, y a unos 173 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perfecto para una escapada de fin de semana.

Como muchos otros de los pueblitos bonaerenses que cada vez atraen a más turistas, Castilla se fundó con motivo de la llegada del primer tren del ferrocarril a vapor "Buenos Aires al Pacífico" a la localidad. En la etapa de mayor plenitud del pueblo, entre la década de 1930 y 1960, había en Castilla más de cuarenta tambos en funcionamiento que abastecían a dos fábricas de queso y una fábrica de dulce de leche. Hoy, es su ambiente pacífico y secretos culinarios lo que atrae a los visitantes al pueblo de Castilla.

Qué hacer en Castilla, el pequeño pueblo de PBA que esconde un maravilloso secreto culinario

El pequeño paraíso rural tiene una oferta culinaria inigualable. (Foto: Franco Lopardo)

Los habitantes de Castilla consideran que la tranquilidad y la seguridad que se respira en el pueblo son su mayor atractivo, invitando a separarse de la inseguridad típica de las grandes ciudades. También sus paisajes, sus antiguos edificios y la cercanía con la naturaleza lo convierten en un pueblo más que interesante.

Algunos de sus edificios más importantes son el Jardín y Guardería, el Club Unión, el Club Castilla y La Sociedad Cosmopolita. Al recorrer las anchas y arboladas calles de Castilla se imponen a la vista antiguas construcciones, fiel reflejo de épocas de prosperidad, que dan un aspecto pintoresco a este pueblo rural. Las vías del tren, la vieja estación y los galpones ferroviarios forman parte indisociable de este paisaje.

El histórico paisaje de Castilla puede disfrutarse en paz a todas horas. (Foto: Franco Lopardo)

Todas las actividades que se realizan en esta localidad son relacionadas con el campo, actividad que sostiene la economía del pueblo y provee a sus restaurantes. El mejor lugar para ir a comer es El Comedor de Stella, que ganó el premio a "La mejor milanesa de Buenos Aires", según la revista El federal.

"Hace 43 años que cocino, soy conocida por mis milanesas. Lo único que te puedo decir es que hay que saber trabajar con las manos y usar productos nobles, no hay mucha ciencia, le pongo pan rallado, huevo y sal… y la carne es de Castilla", contó al medio digital la dueña del restaurante, quien atiende y cocina las renombradas milanesas. "Mis padres lo abrieron, y por cuestiones de enfermedad, quedé yo. Estuve 19 años de novia y hace 25 nos casamos con mi marido. No me imagino en otro lugar", agregó para El federal.

Stella es la creadora de las mejores milanesas de Buenos Aires. (Gentileza El federal)

El restaurante Las Cañitas es otro donde las dueñas reciben, cocinan y cobran, pero en este caso se ofrece un menú de comida típica y algún que otro trago. También tiene una larga tradición el bar El triángulo, que funciona desde 1968. Allí mayormente se reúnen los caballeros para conversar y jugar algún que otro juego de cartas. Por último, la rotisería Mucho gusto ofrece minutas, pizzas, empanadas, tartas y postres.