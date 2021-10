Este fin de semana no solo Wanda Nara y Mauro Icardi coparon las redes con el "minuto a minuto" de su escandalosa separación, sino que L-Gante y Tamara Báeztambién tuvieron sus "chispazos" que en el calor del momento, decidieron hacer públicos.

Al parecer, el cantante y su novia lograron llegar a un acuerdo ya que volvieron a mostrarse juntos, pero esta vez fue un detalle que compartieron en las historias lo que desencadenó un "escrache virtual" por parte de sus seguidores.

L-Gante compartió un video de su hija Jamaica y enfureció a sus fans

Elián Valenzuela llegó este martes a los 4 millones de seguidores en Instagram y ante tanta exposición es lógico que también se multipliquen las críticas. El pasado 13 de octubre festejaron el primer mes desde el nacimiento de Jamaica, la primera hija de ambos y tras la reconciliación parece que las dos mujeres de su vida acompañan al cantante a sus compromisos.

.

Este domingo, se las pudo ver incluso al costado del escenario en un show que brindó L-Gante en Lomas de Zamora. Al parecer, decidieron pasar juntos el fin de semana. Además, en sus historias de Instagram mostró que ambas lo iban a acompañar a una grabación. "Hoy vamos a estar grabando un temita nuevo que se viene, activando la temporada", adelantó.

Hasta ahí todo bien, el conflicto fue que en las siguientes imágenes se vio a Tamara en el asiento del acompañante, con la bebé en brazos mientras la camioneta estaba en movimiento. "No me quiero sentar en el asiento, si quiero la teta, tomo la teta", decía la joven con 'voz de bebé'. Lo cierto es que Jamaica iba en el asiento de adelante, sin ningún tipo de cinturón de seguridad, cuando la norma indica que los niños deben ir atrás en los cochecitos especiales para ellos y así garantizar más probabilidades de supervivencia en caso de un accidente vehicular.

Por qué se pelearon L-Gante y Tamara

Si bien ninguno salió a dar declaraciones, ella ya venía subiendo posteos que daban a entender que su relación no estaba bien. "Lo único más real que tengo y me hace completamente feliz" y "No necesitamos nada para despertarnos felices" fueron algunas de las palabras con las que la joven madre acompañó las fotos de ella y su hija.

Ante esto, Elián respondió también por historias. "Yo corro por la mía, por los míos y por mi hija. Cero sentimientos porque hasta la persona que vive de mi costilla se le sube la fama y después habla de mí", la acusó.

Éste fue el testamento que le dedicó Tamara a L-Gante este fin de semana en Instagram.

Ella no fue menos y lo dilapidó: "No voy a contar lo que hiciste por respeto a Jami nuestra hija, ¿pero que yo vivo de tu costilla? Yo fui lo mejor que pudiste tener y por una hora y media tiraste todo a la basura! Me das pena vos, tu mamá que quería que abortara y todo ese tiempo quiso hacerme la vida imposible, le tiene celos a su nieta de 1 mes. ¡Te deseo lo mejor y a tu hija la podés ver cuando quieras, pero yo a vos no te quiero ver más!", aseguró entre otras cosas.