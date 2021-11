Las Elecciones 2021 dejaron momentos para recordar que se viralizaron en distintos puntos del país. Twitter suele ser uno de los canales para encontrar particularidades ocurridas en los comicios, por lo que se encontraron detalles divertidos durante toda la jornada electoral.

La cobertura televisiva de las distintas señales duró muchas horas, en especial de aquellos canales que optaron por transmitir los acontecimientos desde las primeras horas. Un detalle se escapó en una de las emisiones, por lo que los usuarios de Twitter no perdonaron y los chistes llegaron al instante.

.

Julio Cobos tuvo una aplastante victoria en Mendoza, bajo el partido de Cambia Mendoza. El ex vicepresidente de la Nación consiguió casi el 50% de los votos en su provincia, por lo que disfrutó de un triunfo holgado. Durante su conferencia de prensa posterior a los resultados, ocurrió un particular evento que se difundió con velocidad.

"Hola qué tal mi nombre es Nacho y esto es una prueba de textos a ver", rezó un zócalo de un canal televisivo mientras hablaba Cobos. El usuario de Twitter "@CAPArgento__" lo publicó a los pocos minutos y se viralizó, con más de 5 mil likes. Como suele ocurrir, no fue el único en expresarse sobre el particular fallido que tuvo la señal.

"No estaría siendo el primer día de laburo ideal para Nacho", expresó otro usuario mientras que salieron algunos memes. Una imagen ya clásica en internet apareció en relación a lo ocurrido con la frase a modo de burla: "Que gil que soy, siempre me la mando. Si alguien sabe de algún laburo que me avise".

Como otros detalles que se encontraron a raíz de las Elecciones 2021, el breve momento que se observó no pasó desapercibido y en Twitter se celebró. Una persona disfrazada de dinosaurio en Rosario, un Papa Noel en Córdoba y un disfraz de preso en Tucumán fueron algunas de las cosas que quedaron registradas y recorrieron las redes sociales con velocidad.