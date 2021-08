Un joven de Mar del Plata fue protagonista de un drama junto a sus mascotas, cuya historia terminó con un final feliz. Se trata de Elías quien hacía aislamiento por haberse contagiado de coronavirus, y al abrir las ventanas de su departamento para ventilar el espacio no advirtió que sus dos gatos salieron al balcón. Una vecina proteccionista que vive en el edificio creyó que estaban abandonados, por lo que comenzó una campaña para dar los gatos en adopción.

"Por suerte la devolvieron y ya está con mi sobrino. Así que están las dos hermanitas juntas, Tony y Lay. La chica que se la había llevado finalmente se arrepentió y la entregó hace un rato", contó Carolina, la tía del chico, según consignó 0223.

.

Todo se originó por una suposición errónea de una joven. Aparentemente, los felinos estaban en el balcón y una chica que trabaja en el mismo edificio pensó que estaban abandonados al no advertir movimiento en el departamento. Inmediatamente, se llevó a los dos gatos llamados Tony y Lay para darlos en adopción. Afortunadamente, los gatos fueron ubicados y devueltos a su dueño.

"Las gatitas las tiene hace dos años y medio, nadie denunció maltrato de animales ni nada. La joven que trabaja en un departamento del mismo edificio de mi sobrino las vio en el balcón, dijo que no eran bien cuidadas porque no pueden estar afuera y se las llevó", relató Carolina al tiempo que destacó que su sobrino no podía hacer nada para impedirlo ya que estaba en aislamiento.

Así fue que la familia de Elías comenzó una campaña en redes para encontrar a las mascotas, que finalmente fueron devueltas a su dueño.