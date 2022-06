El ex boxeador Mike Tyson volvió a ser tendencia por sus golpes de puño, pero no por los que repartía arriba del ring, sino por los que le dio al pasajero de un avión que lo hostigaba durante el vuelo. Luego de varios meses de este episodio, finalmente el deportista reveló el principal motivo de la violenta escena. “Estaba irritado, cansado, drogado y enojado”, resumió.

Si bien Mike Tyson sigue disfrutando de su alto perfil en los medios y en las redes sociales, llevaba varios años alejado de los grandes escándalos mediáticos y judiciales que supo protagonizar durante su época como boxeador. Por esta razón, llamó más la atención su reacción durante un viaje en avión cuando golpeó a un pasajero que lo molestaba desde hacía varios minutos.

.

“Me equivoqué, eso nunca debió haber ocurrido”, remarcó la estrella del boxeo en el programa del showman Jimmy Kimmel en la TV norteamericana. En un primer momento, el animador quiso revivir aquel momento y Mike Tyson intentó esquivar la pregunta como esquivaba los puños de sus contrincantes. "¿Qué avión? ¿Qué vuelo?", bromeó.

No obstante, unos segundos después brindó explicaciones sobre la polémica respuesta al hostigamiento. “Me equivoqué, eso nunca debió haber sucedido. Ese soy yo en mis etapas de muchacho primitivo. No debería haber hecho eso, pero estaba irritado, cansado, drogado y enojado”, comenzó.

"Shit happens (La mierda sucede)", continuó Tyson con la típica frase de ese país. Además, aclaró que no es habitual su respuesta violenta: "No soy yo, suelo ser bueno".

.

Por otra parte, podemos mencionar que anteriormente, el actual empresario del cannabis reconoció que su pareja, Lakiha Spencer, le había pedido que deje de viajar en aviones públicos para evitar situaciones de este tipo.

“Ella se enoja, pero ¿qué voy a hacer en un maldito avión con mis amigos y un guardaespaldas que se supone que debe vigilarme?”, señaló en otra ocasión al respecto. Luego aseguró que hay quienes buscan "provocarlo” para que reaccione de mala manera.

Mike Tyson vestido de abeja rompió las redes

En tanto, Mike Tyson también suele sorprender con sus desopilantes publicaciones en redes sociales. Una de las últimas que hizo estallar de risa a todos sus seguidores fue cuando se mostró vestido de abeja bailando y con mucho carisma.

El histórico boxeador aceptó participar de un popular 'talk show' de la cadena ABC en el que los distintos participantes compiten deletreando palabras complejas. Un desafío que culmina generando muchas veces la risa del público.

Así fue que en un detrás de escena del programa de Jimmy Kimmel, lo convocaron a ponerse el disfraz del insecto antes de hacer de jurado y el enorme pugilista apareció en su Instagram luciéndolo con mucha gracia.