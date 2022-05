Un particular situación se vivió en la provincia de Río Negro, donde un hombre no respetó el cartel de "prohibido estacionar" que había en el garage de una vivienda, y cuando volvió de hacer su trámite, se encontró con que el automóvil había recibido una multa, le tiraron pintura al parabrisas y le dejaron un cartel con una amenaza: “Aprendé a estacionar, si no para la próxima te rompo toda la trompa”.

Fuentes policiales indicaron que el hecho sucedió en la calle Belgrano, entre 25 de mayo y El Canalito, en pleno centro de la ciudad rionegrina de General Roca, donde el dueño de la casa no pudo sacar el auto y decidió vengarse.

.

Cabe destacar, que el auto estuvo estacionado en la puerta de la cochera durante varias horas y cuando el infractor regresó, se encontró con que tenía una multa hecha por los inspectores de la zona.

Este es el cartel que le dejaron al conductor irresponsable (Todo Roca).

Junto a la sanción, había una nota con la amenaza y pintura roja en el parabrisas, justo en la parte del conductor.

El escrache viral.

Hecho similar en Mar del Plata

Por otra parte, en el barrio San José de Mar del Plata, un automovilista no respetó la prohibición de estacionamiento y dejó su vehículo frente a un garage. El resultado fue que lo escracharon: le empapelaron el auto con carteles de “No estacionar”.

La postal fue vista la noche del martes pasado sobre la calle Córdoba, entre Peña y Roca, donde una persona grabó un video en donde se puede observar el Renault Clio que protagonizó la infracción completamente tapado de papeles.

El segundo episodio tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata (Twitter).

Cabe destacar, que le dejaron hojas pegadas en cada uno de los vidrios para recordarle que allí no podía dejar el vehículo y en total, se llegan a ver más de 20 carteles.