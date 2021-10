Todo estalló con una historia de Instagram.“¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, escribió Wanda Nara en la tarde del sábado pasado y expuso una fuerte crisis con su marido, Mauro Icardi. De inmediato, la primera señalada como “tercera en discordia” fue Eugenia "La China" Suárez, quien se encuentra en España, filmando una película con Álvaro Morte, conocido por su rol como El profesor de La Casa De Papel.

Con el correr de las horas, distintas versiones fueron confirmando el ida y vuelta entre el jugador del PSG y la actriz, a través de conversaciones a través de Telegram. Además, Wanda se fue de París a pasar unos días en Milán, Italia, con con sus hijas, Francesca e Isabella.

Sin embargo, durante las primeras horas de la tarde del pasado lunes compartió en sus historias un video de ella en un avión privado. Según trascendió, la mayor de las Nara regresó a París pero, para sorpresa de todos, estaba acompañando su ¿pareja?, Icardi.

.

El escándalo tomó tal dimensión, que diferentes personas hicieron públicas sus oponiones sobre lo ocurrido: frases, reflexiones, memes, apoyo a un “bando”, al otro. Una de esa personas fue Alejandra Maglietti, que en su Twitter escribió: “Más allá de que es claro que lo de Wanda, etc. es un show, en su drama (qué le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión…”.

Un rato más tarde, Wanda Nara citó el tweet de Maglietti y le respondiócon furia, incluso utilizando insultos velados y directos. “Necesitas nombres, boludita? O un mapa para saber quien es la putita que manda fotos a casados!! Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió”, le respondió Wanda.

Para ese entonces, faltaba minutos para el comienzo de Bendita, el programa en donde la formoseña se desempeña como panelista, por lo que abandonó por unos minutos sus vacaciones en Nueva York y salió a responderle a la empresaria en el show conducido por Beto Casella.

“Fue solamente una opinión, el maltrato o lo de ´boludita´ me parece innecesario. Es un poquito fuerte, es una opinión mía en un momento en el cual ella no había mostrado las pruebas, todavía no mostró nada. En todo caso que lo muestre y después podremos opinar”, expresó.

.

Y continuó:: “Que me las mande (a las pruebas) por directo, yo no tengo por qué defender a la China Suárez, a la cual ni siquiera conozco, solo fue una opinión mía respecto a la manera en la cual se estaba desenvolviendo la noticia, nada más. Esta ´boludita´ al menos fue a la universidad”.

Acto seguido, el conductor la instó a darle esa misma respuesta a través de Twitter, algo a lo que Maglietti accedió e hizo en vivo. No obstante, Nara ya había eliminado su posteo, por lo que la panelista decidió a arrobarla en la frase.