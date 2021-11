Tener una vida sexual activa y placentera es necesario para todos. Es considerado junto a dormir y comer, uno de los placeres mas preciados del universo. Sin embargo, hay algunos que lo consideran un arte y siempre se puede pulir. Según la ciencia, existe una pequeña ayuda para dar una mejor performance y ser mejor en el acto: salir a correr.

No hay mucha complejidad detrás del consejo. Algo tan simple como este ejercicio te volverá mejor en el sexo y hará tu vida mas emocionante. Solo es cuestión de incorporarlo a tu rutina diaria y no solo tendrás las piernas tonificadas, resistencia fisica y fuerza vital, sino que adoptarás nuevas habilidades en el sexo que ni sabías que tenías.

Hace la prueba y comproba que no necesitas conocer y dominar miles de posiciones, juegos o trucos. Con salir a correr basta para que rindas al 100% en el acto sexual. Según la ciencia y los psicólogos, hasta puede ayudarte a conseguir la confianza que necesitabas para probar cosas nuevas y salir de tu zona de confort. Sin ir más lejos, se le puede preguntar a los corredores profesionales si su vida sexual es mala.

De acuerdo con Psychology Today, “los corredores deben tener una mejor eficiencia cardiovascular y un impulso sexual más fuerte. También tienen mejores técnicas de respiración y una mejor conciencia corporal, lo que se traduce en una conciencia de lo que los hace sentir bien. Además de ponernos más en forma y volvernos más saludables, correr sin duda mejora nuestra vida sexual y nos hace más atractivos”.

No es que correr te vaya a convertir en un experto en el sexo, sino que te puede dar una ventaja en varios sentidos. Además de un mejor estado físico y una respiración mejor regulada, te dará una energía desmesurada. Y lo mejor de todo, es que cualquiera lo puede hacer. A no ser que se tenga un problema de salud, no se requieren habilidades especiales ni equipamiento determinado.

Más beneficios de salir a correr