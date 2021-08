Finalmente Emiliano Marrtínez, Cristián Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía están en la concentración nacional de cara a los próximos partidos de la Selección Argentina por las Eliminatorias sudamericanas para clasificar a Qatar 2022. En ese sentido, se reveló que los cuatro jugadores acordaron que irán a Croacia luego de los compromisos para poder entrenarse y no perder días de trabajo realizando la cuarentena estricta en suelo británico.

Hace varios días surgió la polémica ante la negativa de varios equipos europeos de aceptar enviar a los jugadores a sus respectivas selecciones de cara a la próximas jornadas de las Eliminatorias.

Por una lado, estaban las federaciones europeas reconociendo que ante la situación epidemiológica en Sudamérica representaba un peligro ceder a los jugadores para disputar la triple fecha, las cuales se disputarán entre el 2 y el 9 de septiembre.

.

Del otro lado, se hallaban tanto la FIFA, Conmebol y los jugadores sudamericanos a los que se les negó la citación a sus respectivas selecciones. Además, de los argentinos, se vieron perjudicados la selección de Brasil y de Uruguay.

El principal motivo en el cual basaron su postura los clubes ingleses es porque el gobierno británico considera que Sudamérica es una zona de emergencia con respecto a la pandemia del Covid-19, por lo que exige realizar un aislamiento de 10 días a toda persona que entren al país proveniente de ese territorio.

Esta situación, llevó a los jugadores argentinos de la liga inglesa a plantarse frente a sus clubes y acordar una salida en la cual todas las partes queden satisfechas. Fue entonces cuando los deportistas idearon un plan para evitar estar encerrados en un hotel cumpliendo los días de aislamiento obligatorios.

Luego de los compromisos por Eliminatorias, Martínez, Romero, Lo Celso y Buendía se irán a Croacia para poder entrenarse como lo harían en las instalaciones de sus equipos. Una vez concluido ese periodo, volverán a sus respectivos clubes (Aston Villa y Tottenham) listos para sumarse a las prácticas.

Esto se debe al hecho de que Inglaterra no considera a Croacia como un país en emergencia sanitaria de Coronavirus, motivo por el cual no exige un aislamiento para quienes ingresen desde ahí.

.

Incluso desde el Aston Villa, equipo de ´Dibu´ Martínez y Buendía, se emitió un comunicado en donde se aclaró que los jugadores fueron cedidos con la condición de que sólo estarán disponibles en los primeros dos cotejos, frente a Venezuela y Brasil pero no así con Bolivia. No obstante, desde AFA salieron a aclarar que no habían sido notificados sobre esta cuestión.

Por último, la selección liderada por Lionel Messi jugará ante el combinado vinotinto el próximo jueves desde las 21hs. El siguiente rival será Brasil, el domingo 5 de septiembre desde las 16hs. Mientras que el tercer enfrentamiento será frente a Bolivia el 9/9 desde las 20.30 hs. Argentina está en la segunda posición de la tabla general con 12 puntos.