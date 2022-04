Cada vez que hagamos una conexión eléctrica en nuestros hogares es primordial llamar a una electricista matriculado para que haga el trabajo de manera eficaz y para que cumpla todas las medidas de seguridad correspondientes y, finalmente, poder dar de alta el servicio mediante la empresa prestadora de energía eléctrica.

Se sabe bien que muchas veces terminamos "atando con alambre" las reparaciones futuras que le hagamos al circuito, lo que puede generar serios problemas para quien concurra al lugar. Si la instalación está hecha de forma riesgosa, podemos ser víctimas de choques eléctricos pequeños hasta quemaduras por incendios y descargas eléctricas mortales.

Esta filosofía de "atamos todo con alambre" es la que un electricista encontró en una instalación de un restaurante de mucha categoría de la ciudad de Buenos Aires cuando lo llamaron a hacer una reparación. Si bien el hombre describió a través de un video que se hizo viral en TikTok lo peligrosa que estaba hecha la instalación eléctrica, lo que más lo indignó no fue eso, sino que los dueños prefirieron gastar menos para tener todo funcionando, pero corriendo el riesgo de que ocurra una tragedia.

El usuario @startrekarg fue quien subió a esa red social el video en el cual mostró que tan peligrosa estaba hecha la instalación de electricidad.

"Me llaman de un restaurante moderno, que aparentemente es una obra nueva, para preguntarme por qué no había luz en un sector. Entonces, como no encontré el tablero principal, el pregunto al dueño y me dice que está en el sótano. Luego le pregunto '¿uy, quién hizo esto?' y me contestan que lo hizo el arquitecto. Automáticamente, me agarré la cabeza y dije '¡con lo que me voy a encontrar!'", comenzó en u relato el técnico.

Más tarde, escoltado por el dueño, el electricista llega al tablero seccional. "Cuando lo abrí, me encontré con una sorpresa, mirá lo que es esto", señaló el hombre con respecto a la maraña de cables que pasaban entre térmicas y disyuntores. Cuando el especialista le dice todo el procedimiento que había que realizar para arreglar eso, el propio dueño del restaurante le dijo: "Si podés, atalo con alambre". Ante eso, la respuesta del electricista fue sublime: "No sé atar la electricidad con alambre".

Finalmente, el dueño del lugar accede a que el técnico le pase un presupuesto para arreglar todo, pero que, mientras tanto, iba a llamar a otro electricista para hacer "una reparación provisoria". Cuando el técnico llegó al lugar una semana después vio que su colega había arreglado el tablero seccional, pero cuando abrió el principal, se llevó una ingrata sorpresa: el otro profesional lo había tapado con un cartoncito.

Como si fuera poco, mostró que dicho tablero estaba ni más ni menos que en la pared de un baño, justo al lado de una ducha y atrás del inodoro. "Uno se sienta a hacer popó y si las noticias son malas también puede tener fuegos artificiales", bromeó el electricista.

En el tablero, se dio cuenta de que lo único que había hecho el otro técnico era un puente entre "el cable de la fase del seccionado que estaba mal y listo". "Eso hizo en 30 minutos y yo pensando que iba a hacer qué sabe qué cosa. Se supone que eso es atar electricidad con alambre. Acabo de aprender algo nuevo", ironizó el técnico para finalizar.

La insólita conexión eléctrica