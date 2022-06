La vida de José Rodríguez, más conocido como Silvestre, está atravesada por una tragedia muy fuerte. Con apenas 18 años, su primera esposa, llamada Martha, asesinó a su pequeño hijo de un año y cuatro meses y después se suicidó.

Hace un tiempo, en el programa de Mirtha Legrand, Silvestre contó la historia de su hijo asesinado y el suicidio posterior. Sin embargo, tras su paso reciente por el programa “PH: Podemos hablar”, el actor volvió a ser el foco de varios programas de televisión.

.

Fue el periodista Luis Ventura quien en el programa "A la tarde", por América TV, contó detalles espeluznantes alrededor de esa tragedia

"Su primer hijo muerto con solo un año y medio ni siquiera fue velado, no fue nadie a despedirlo y sus restos fueron tirados a una fosa general, no tiene tumba", sentenció Ventura, dejando a sus compañeros atónitos.

La primera mujer de Silvestre en una misma noche asesinó a sus dos hijos, uno de otro matrimonio, y luego se suicidió. Otro detalle horripilante es que luego de cometer los dos asesinatos, la mujer pintó las paredes del departamento con la sangre de los chicos y llamó al cantante para que vaya a la casa y se encontrara con esa escena espeluznante.

"Mi vida tiene un antes y un después de que mataran a mi hijo de un año y cuatro meses de un tiro en la cabeza", dijo hace unos años Silvestre en el programa de Mirtha Legrand.

Este sábado el artista fue invitado al programa PH: Podemos hablar (Telefé), donde fue consultado por sus vínculos familiares. Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff hizo referencia a una carta escrita por Jimena Rodríguez, hija de Silvestre, en 2013. El texto había sido viralizado a través de las redes sociales por el periodista Pablo Layus a través de su cuenta de Instagram.

“Querido padre: Quiero agradecerte el haberme abandonado con tan solo un año, quiero que sepas que realmente agradezco todos los años en que brillaste por tu ausencia (...) Gracias por haber sido claramente un ejemplo a no seguir”, escribió su hija.

Tras mencionar la carta, Kusnetzoff quiso saber: “¿Vos no tenés relación con ningún hijo tuyo?”. Tajante, Silvestre respondió: “No”, y añadió: “Tengo relación con mi hija del corazón, que es una divina, que es la hija de Patricia, mi mujer”.

.

Luego, explicó cómo es la situación entre él y sus descendientes. “Con mis hijos de sangre yo hice mis deberes. Lo voy a aclarar: yo ya perdoné todo lo que tenía que perdonar y espero. Ahora depende de ellos, ya son grandes. Que hagan su parte”, justificó.

Luego, demostrando estar un poco molesto, Silvestre dijo: “No esperen todo siempre de mí. Hagan su parte, al menos un: `Che viejo, ¿estás bien?’”.

Fue entonces cuano uno de los invitados que escuchaba atentamente su historia, indagó: “¿Vos no podés llamar?”. Rápidamente, el actor contestó: “No tengo los teléfonos. Por ciertas situaciones, que a mí no me atañen, han cortado todo”, concluyó el cantante.