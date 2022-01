Desde hace un tiempo ya, Eva De Dominici está instalada en los Estados Unidos donde está forjando una exitosa carrera internacional como actriz además de hacer realidad el sueño de triunfar en Hollywood.

Sus pasos por la pantalla norteamericana comenzaron con algunas participaciones menores en ficciones como Hawaii Five-O. Ahora a la antigua estrella de telenovelas de Cris Morena, como Chiquititas, así como también ser recordada por su paso por Patito Feo, le llegará su primer rol recurrente en una serie producida por Fox.

De Dominici se sumará a The Cleaning Lady, un remake de la serie argentina La chica que limpia. El piloto y la producción ejecutiva de la serie correrán por cuenta de Michael Offer, director de paso por ficciones como Homeland. El guion estará a cargo de John Sakmar y Kerry Lenhart, que fueron quienes adaptaron Mr. & Mrs. Smith en forma de serie, a partir del éxito del film encabezado por Brad Pitt y Angelina Jolie.

Cada proyecto lo emprende con la pasión renovada, afirmaba así en una entrevista: "Sigo teniendo la misma ilusión de aquella nena de diez años cada vez que me llega una audición, me ofrecen un papel o leo un guion. También, ella está ahí cuando miro una película que me inspira o mientras espero el estreno de un proyecto del cual formo parte", dice. "A pesar de no tener la misma inocencia de esa nena de Chiquititas, sigo soñando y la rutina no apaga mi emoción".

En cuando a su papel de madre, Eva de Dominici contó que está muy preocupada por su hijo Cairo, que tuvo junto a Eduardo Cruz, ya que tiene la misma mutación genética que ella padece y que la complicaron mucho durante el embarazo, incluso no supo si el bebé iba a llegar a término.

Por este motivo, Eva no está pensando en buscar tener otro hijo junto al hermano de la estrella de Hollywood española, Penelope Cruz. “Hay mucha gente que se hace el estudio antes de ser padres, es algo que tenes en el ADN, son mutaciones genéticas que no son compatibles con la vida”, dijo Eva de Dominici en una entrevista en La once diez.

“Podría tener otro hijo, pero seguramente Cairo tenga estas mutaciones. Los estudios están avanzando mucho y la medicina es increíble. Pero por ahora no vamos a agrandar la familia”, determinó Eva.