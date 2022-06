Los conductores Mario Pergolini y Eduardo de la Puente fueron compañeros en el exitoso programa CQC, pero finalizaron su relación de amistad en muy malos términos. El propio Eduardo fue quien sacó a la luz la fuerte pelea con Mario y remarcó que quedó todo mal entre ellos. En tanto, un exintegrante del show opinó sobre la polémica que lo involucra.

Se trata del periodista deportivo Nacho Goano, quien se manifestó sin pelos en la lengua sobre la disputa entre los colegas que lideraban el reality que brilló en Telefé con Juan Di Natale. Puntualmente, respondió las críticas que recibió por “defender” a Mario Pergolini.

“Me enteré de esto la semana pasada; me llamó un amigo y me contó que habían hablado de mí”, comenzó su descargo Nacho Goano. Luego detalló todo que escuchó y respondió los cuestionamientos.

De esta manera, el periodista apunta sobre los episodios del pasado: "Cuando Eduardo se refiere a mí en el podcast, dice: 'Nacho Goano era un tipo que te arrancaba la cabeza si hablabas mal de Pergolini'".

Nacho Goano.

El vínculo con Mario Pergolini y la pelea con De la Puente

Sin embargo, además de confesar su fidelidad con el ex dirigente de Boca, Goano también metió la pelea que dividía a los conductores. “Reconozco que fui soldado de Pergolini, sí, claro. Sin dudas. También entiendo que la relación de Eduardo con Mario fue siempre muy diferente a la que yo tuve con Mario…”, agregó con intenciones de sumar polémica.

"Eran pares, vivieron juntos y había otras cuestiones por las cuales Eduardo entiende que Mario tiene que responderle y yo nunca tuve esa cuestión de que me tengan que responder a mí por equis tema", describió Nacho Goano sobre el vínculo de los ex CQC.

Por otra parte, intentó aclarar cómo era su relación con el dueño de Vorterix: “No tuve una vivencia de pares con Mario para luego yo suponer que él me debía algo”. “Tampoco me consideraba amigo de Pergolini porque siempre tuve muy en claro que tenía una relación de maestro shaolín y pequeño saltamontes", comparó Nacho.

Además, Goano reiteró que nunca esperó "algo más" de Mario Pergolini. Allí se diferenció de Eduardo de la Puente, al considerar que este sí aguardaba algún gesto de su excompañero de CQC. Finalmente, el ahora conductor que era notero describió cuánto le costó haberse ido de uno de los programas más exitosos de la televisión argentina.

"Renuncié a un sitio que era mi lugar en el mundo y cuando me recuperé de eso, ahí dije: 'Hubiera querido que Mario me arropara un poco más'”, apuntó Nacho Goano. Sin embargo, también aclaró su mirada sobre lo que hizo Pergolini con él: “No es que no me arropó; yo hubiera querido que me arrope más”. “Pero él me contuvo, me agarró, me tranquilizó y buscamos una salida juntos”, cerró.