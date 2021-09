La gran demanda de productos electrónicos y de tecnología que propuso por tres días el ElectroFest, hizo que esta jornada de compra se extienda hasta el próximo domingo, en una oportunidad que cuenta con descuentos de hasta el 40% y hasta en 18 cuotas.

Los organizadores habían informado que el evento debía terminar el miércoles, pero con la repercusión causada, contará con algunos días más para que los consumidores puedan comprar productos en hasta 18 cuotas sin interés.

.

Cabe destacar, que los productos más vendidos durante los tres primeros días del Electrofest fueron los teléfonos celulares, televisores Led, aires acondicionados y computadoras.

El ránking de ventas fue liderado por los teléfonos celulares que vendieron 525.094 unidades, mientras que siguieron pequeños electrodomésticos con 492.289 unidades, televisores con 246.532 unidades y aires acondicionados con 148.960 unidades.

ElectroFest: opinión de los vendedores

En esta edición además de la participación habitual de Frávega, Musimundo, Cetrogar, Naldo, Pardo y Megatone, se incorporan Hendel, Coppel y La Casa del Audio.

Pablo Raviolo, gerente comercial de Musimundo, destacó: “Definitivamente esta edición de Electrofest superó nuevamente nuestras expectativas, batiendo récords de visitas en nuestra web. En tal sentido, la extensión del evento nos permite brindar ofertas renovadas”.

.

Por su parte, Juan Martín Romero, Director Ejecutivo de Negocios & Tecnología de Frávega, destacó: "Ratificamos que este evento se ha convertido en la principal acción conjunta de las cadenas de electrodomésticos. La buena recepción del público nos impulsa a extender las promociones algunos días más para poder llegar a más clientes, a quienes invitamos a ver la selección de productos con descuentos muy agresivos en nuestra página".

El gerente de Marketing de Cetrogar, Juan Manuel Almeida, coincidió en que "el resultado de estos tres primeros días fue muy bueno, tuvimos un incremento en las visitas del sitio del 50% duplicando la venta de un día normal de facturación". "Esto nos dice que la gente ha podido encontrar buenos beneficios tanto en tiendas como en la web y con el objetivo de que todos puedan encontrar las mejores ofertas. Por eso, hemos extendido el evento hasta el domingo 5 de septiembre con un gran surtido de ofertas y productos en hasta 18 cuotas sin interés”, agregó.

Grandes oportunidades de compras en Electrofest.

Lo cierto es que las ofertas continuarán disponibles tanto desde los canales web como desde los locales físicos. Dado que los resultados de los primeros tres días fueron alentadores, las expectativas están puestas en que se supere el desempeño de la edición de marzo. Para más información, los interesados podrán acceder a www.electrofest.com.ar.

¿Cuál fue la facturación en electrónica?

La facturación por la venta de productos electrónicos durante el primer trimestre de 2021 fue de $ 59.247,1 millones, lo que representa un aumento del 97,4% respecto del mismo período de 2020, según la última encuesta de “Comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar” del Indec.

Los artículos que tuvieron mayor volumen de ventas fueron: teléfonos celulares, con 525.094 unidades, lo que representa un 39,3% más. Pequeños electrodomésticos, con 492.289 unidades, una suba de 7,6%. Televisores, con 246.532 unidades, ganaron un 3,6% más.

Celulares, al tope del ránking de ventas (Imagen ilustrativa).

Por detrás le siguieron: Lavarropas, con 95.387 unidades (+18,6%); impresoras y scanners, con 80.428 unidades (+31,1%); calefones y termotanques, con 78.471 unidades (+19,4%); y computadoras (PC, notebook, all in one, etc)”, con 71.303 unidades (+57,6%).

Desde el mes pasado acompañan este estímulo al consumo el programa oficial Ahora 12, que fue relanzado por el Gobierno e incorporó el Ahora 24 y 30, que estará vigente hasta el próximo 31 de enero.

¿Cómo hacer una compra segura y evitar trampas?

- Antes de darle click en comprar, hay que controlar la cantidad de stock disponible del producto, y de esta manera se evitan demoras y/o cambios por falta de stock.

- Es clave saber que en las compras por internet, el consumidor tiene 10 días corridos para anular la aceptación de la compra.

- Antes de comprar hay que saber los términos y condiciones de la venta.

- Verificar con anterioridad el límite disponible de la tarjeta de crédito.

- El vendedor está obligado a respetar siempre el precio que publica.

- Verificar siempre que se está navegando en sitios seguros y oficiales. Una manera de hacerlo es observar que aparezca la imagen del candado en el browser o navegador, con la leyenda: “Es seguro”, seguida de las siglas: https:// En la previa a eventos de esta magnitud conviene “seguir” el precio del producto que se necesita o se quiere comprar. Ingresá en todas las cadenas y busca la verdadera oferta.