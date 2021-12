El actor Fabián Gianola presentó un escrito ante la Justicia en el que negó "enfática y categóricamente" los siete hechos de abuso sexual de los que se lo acusa, y calificó a las dos denunciantes de "inescrupulosas" que "buscaron instalarse en los medios de comunicación para acceder a mayor fama a partir de estas mendaces denuncias".



En el escrito de 26 páginas presentado el martes en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 49 a cargo del doctora Ángeles Gómez Maiorano el actor pidió también su sobreseimiento.



Gianola fue acusado por Fernanda Meneses de abuso sexual con acceso carnal, presuntamente ocurrido a fines de 2011.



En tanto, Fernanda Aguirre lo acusó de de haberle dado "un beso en la boca sin su consentimiento" el 16 de mayo de 2019 en un programa radial y también de haberla manoseado en el mismo programa el 22 de mayo de ese año, frente a sus compañeros, un productor y una locutora.

Como parte de sus argumentos, Gianola escribió que Meneses "puede estar transitando desde hace algunos años alguna patología psiquiátrica" y enfatizó que ella " recuerda casi con precisión las fechas de supuestos tocamientos en un canal de televisión, pero no recuerda la fecha de una supuesta violación en su domicilio".



"Jamás la violé. Jamás abusé sexualmente de nadie", aseguró en el escrito presentado con el patrocinio de los abogados Federico Schumacher y Diego Onorati.



"Basta con mirar los sketches" que hacían en televisión, prosiguió , "para darse cuenta cómo era ella y cómo era nuestra relación. lo puedo comprender semejante cambio. No conozco ningún caso de una mujer que trabaje con semejante confianza y afecto junto a un hombre que la violó".



También negó "todos y cada uno de los techos" denunciados por Marcela Viviana Aguirre.

"Nada de ello ocurrió", afirmó el actor.



En cambio, acusó a la mujer y a su testigo Agustín Villavicencio de ser " ambos inescrupulosos delincuentes (que) solo pretenden perjudícame injustamente para sacar alguna ventaja".



"Luego de mentir, tanto Aguirre como Meneses, ambas denunciantes, se acercaron y comenzaron a sacar el provecho que buscaban, promocionaron una obra de teatro juntas llamado La ex de mi ex. Las denuncias las lanzaron a la fama, al trabajo, a facturar, mientras en el camino queda destruida injustamente otra persona que es inocente", sostuvo Gianola.



El 14 de diciembre la jueza Ángeles Mariana Gómez Maiorano citó al actor para que preste declaración indagatoria al hacer lugar al pedido formulado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que encabeza Mariela Labozetta.



El día de la indagatoria, el 17 de diciembre, Gianola no declaró y pidió que se le conceda la eximición de prisión, lo que fue rechazado en declaraciones públicas por Fernanda Meneses al aludir a una "posible fuga".