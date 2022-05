Hace unos días, Romina Gaetani había acusado de maltratador a Facundo Arana, cuando le preguntaron por su relación con el actor, tras una entrevista que le hicieron en el programa de espectáculos Los Ángeles de la Mañana (LAM). Las fortísimas declaraciones de la actriz, que interpreta a Miranda Echeverry en la 1-5/18, tuvieron repercusiones por parte del artista de 50 años.

La actriz había declarado sobre su relación laboral con Arana en la tira "Noche y día : "Viví situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. No está bueno entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo".

Además, agregó sobre los dichos el artista: "Que alguien te diga 'si fueras hombre te cag... a trompadas' es un montón". Por último, Gaetani dijo que en un evento de la revista Paparazzi, Arana la trató de "put... fapolera".

Arana y Gaetani compartieron rodaje en la telenovela "Noche y día".

Tras las acusaciones de la actriz que fue parte del elenco de "Soy Gitano", Arana confirmó que iniciará acciones legales contra ella, mediante la representación de su abogado, Fernando Burlando.

Por su parte, el actor que estuvo en televisión por última vez en 2021 y que es conocido por su papel en "Padre Coraje", como en una decena de telenovelas más, reveló una serie de chats entre él y Gaetani, que desmentirían la mala relación con la actriz, aunque no aportan nada que refute las declaraciones de ella sobre el supuesto maltrato.

Los chats de WhatsApp que difundió Arana

En el chat podía verse lo que le había escrito Arana a actriz de 45 años sobre el lanzamiento de la canción "De una pasión", que Gaetani sacó con su banda "La Rayada": "Vas a ganar todos los premios del mundo. Sos de otro nivel, Romi, preciosa. Solo sabé que lo que te decía del suicidio era chiste. Quedate en la Tierra volando fuerte como hacés. La canción es un fuego y tu interpretación, todos los fuegos juntos. ¡Me encanto!".

La actriz que fue parte de Verano del 98 y de Chiquititas le contestó a través de un audio de WhatsApp. "Hola Cachirulo, hablo porque si no, tardo un hue... en escribir. Lo presenté en YouTube para subirlo a las redes. Gracias, es hermoso lo que me pusiste. Te quiero. Dale, veámonos. Yo estoy tranca la semana que viene", le contestó en el mensaje de voz.

"Me quedo con la felicidad de ver que hiciste lo que dijiste que harías. ¡Y viviste! No es chiste. Mandame el video que lo subo a mi Instagram (…) Estoy orgulloso. Estoy contento Romi ¡Quedó increíble", le dijo luego Arana, quien le pidió permiso a Romina para compartir el video en YouTube.

Escena de Gaetani y Arana en "Noche y día".

Junto con el video de la canción, el actor escribió una cruda reflexión en su cuenta de Instagram sobre la salud de la actriz. "Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio Arte. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva…no podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar con tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. De verdad era mucho. Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar. Como Janis (Joplin) o Amy (Winehouse). Ni menos ni más. Pero de acá...", manifestó.

Además, escribió: "No creo que le guste lo que escribo, pero yo vi todo eso. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre, pero se quedó por acá. Felicidades Punga. El mundo te queda chico... Pero te quedaste".

Por su parte, Gaetani le mandó una foto de su rostro y un corazón. Finalmente, y según aseguró la periodista de LAM Yanina Latorre, Romina había cerrado la conversación con un "chau me voy, bancame un cacho que estoy todavía escuchando mensajes y después te llamo". "Ahí quedó, pero él entendió que ella había leído su posteo", dijo la panelista del programa de espectáculos.

Pia Shaw contó luego que eso al final no había ocurrido así, sino que "en el medio de la vorágine ella no lo leyó (al mensaje)".

La reacción de la actriz sobre la posibilidad de que Arana inicie acciones legales

Más tarde, la actriz se enteró por parte del móvil de Intrusos, que esperó a la salida del teatro, de que María Susini, la esposa de Arana, había defendido a su marido y que había asegurado que el matrimonio iniciaría acciones legales contra la actriz.

Ante eso, Gaetani aseveró: "Que evalué lo que quiera, está bien. En la nota de LAM, de Facundo también hablé buenas cosas. Y con las que no estuve de acuerdo, también las dije. Y para mí, no hay más vuelta que eso", argumentó sobre sus declaraciones.

"Hemos hablado y lo que no me ha gustado de él se lo he dicho en ese momento. Él también a mí. No tengo nada más para agregar", sostuvo sobre todas las veces que ella vio a Arana en Carlos Paz y se saludaron cordialmente.