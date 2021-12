Este domingo, se conoció que murió la actriz Liliana Cuomo (66), quien participó en grandes éxitos como "El Secreto de sus Ojos", "Señores Papis", "Entre Caníbales" y "El Hombre de tu Vida". Fue justamente el director de esta última producción, Juan José Campanella, quien se encargó de difundir la noticia de su fallecimiento en las redes sociales y también le dedicó unas sentidas palabras para recordarla.

“Falleció Liliana Cuomo, una gran actriz, gran amiga y mejor persona. La vieron en El Secreto de sus Ojos, El Hombre de tu vida y Entre Caníbales. Había perdido a su hijo con el Covid y a veces el cuerpo dice basta. Liliana querida, voy a extrañar mucho tu risa”. expresó Campanella en su cuenta de Twitter.

Además, el director de cine reveló que la artista padecía cáncer, pero que él no estaba al tanto de que Cuomo padecía esta enfermedad. “Hablamos mucho, pero hacía unos cuatro meses que no hablábamos. Nunca me contó que estaba enferma”, indicó a Teleshow.

Uno de las primeros en expresar su tristeza por la noticia fue Ricardo Darín, quien compartió elenco con Cuomo en la película "El Secreto de sus Ojos", film ganador del Oscar en el año 2010. “Tristeza total, además de buena actriz, ¡gran mujer! Abrazos a los que la quieren”, escribió el actor en respuesta al tuit del director.

En este contexto, la Asociación Argentina de Actores también envió a través de la misma red social sus condolencias a los familiares y amigos de la actriz. "Despedimos a la actriz Liliana Cuomo. Su amplia trayectoria artística incluye destacados trabajos en cine, teatro y televisión. Acompañamos a sus familiares y sus seres queridos en este momento de gran tristeza".

Despedimos a la actriz Liliana Cuomo. Su amplia trayectoria artística incluye destacados trabajos en cine, teatro y televisión. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran tristeza.

Amplia trayectoria en Cine, Teatro y Televisión

Liliana Cuomo trabajó tanto en televisión como en teatro y cine. En su faceta televisiva participó en programas como "Pequeña Victoria", "Amar después de amar", "Soy Luna", "Guapas", "Las estrellas", "Entre caníbales", "Señores papis", "Sos mi hombre", "Farsantes", "Ciega a citas", "El hombre de tu vida", "El puntero", "Niní" y "Son de fierro", entre otros.

En la pantalla grande, trabajó en los films "El secreto de sus ojos", "Un cuento chino", "Sotto voce", "Sólo gente", "Valentino", "Papeles en el viento", "Trapo viejo", "El visitante", "El niño pez" y "Evita de Alan Parker", entre otros. Además, en teatro, también formó parte de obras como La ropa, La terrible sinceridad, El enfermo imaginario, Peer Gynt, El conventillo de la Paloma, La segunda mirada, Camino a Damasco, Casa de muñecas, Un tranvía llamado deseo y La segunda mirada.

Cuomo dejó de utilizar sus redes sociales en el último tiempo. La última imagen que compartió fue en Instagran el 20 de abril de 2020. En esa imagen abrazada a Campanella. “Estreno del Cuento de las Comadrejas”, había escrito en el posteo, haciendo referencia a la película que tuvo como protagonistas a Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni, Marcos Mundstock, Clara Lago y Nicolás Francella.