Luego de 10 semanas de esperanza e incertidumbre, Lautaro Coronel falleció en la terapia intensiva del Hospital El Cruce de Florencio Varela, sucumbiendo a las heridas causadas por un accidente de tránsito. Más conocido como "El Noba", el artista fue uno de los referentes en el movimiento de la "Cumbia 420" y dejó a miles de fanáticos devastados por su muerte.

El fin de semana se vistió de luto por la muerte de El Noba, pero sus seguidores y fanáticos no descansaron. La hermana del cantante posteó a través de sus historias de Instagram una invitación al velorio público del fallecido: "Hoy quiero la caravana más grande de toda Argentina. Quiero los truchos, quiero todas las motos y todos los autos de toda la Argentina y que no falte el whisky", escribió la familiar; y así fue.

Mientras que los vecinos y fanáticos de Florencio Varela copaban el Polideportivo Thevenet para cantar las canciones del músico una vez más, caravanas multitudinarias se movían a pie, en auto y sobre todo en moto por las rutas de todo el país en homenaje al compositor.

Así prendieron fuego la moto de "El Noba"

Los homenajes en moto fueron múltiples, y tal como sucedió en Buenos Aires, la caravana en dos ruedas se replicó en Mar del Plata. Los festejos en la ciudad costera se volvieron virales luego de que surgiera un video protagonizado por fanáticos de El Noba que, en honor al músico, decidieron incendiar una moto.

En el clip enviado a la redacción de 0223 se puede ver a un pequeño grupo de fanáticos prendiendo fuego al vehículo en medio de un descampado mientras la multitud de personas que asistieron al velorio improvisado aceleraban sus motos ruidosamente, tal como lo pidió su hermana. El tributo no parece haber causado mayores daños, y sin duda fue en honor a la gran pasión que el cantante profesó por las motos en vida.

Durante su rápido ascenso a la fama, El Noba se refirió a su amor hacia las motos y la velocidad: "Lo que me gusta es la adrenalina. Algo que no me gusta es estar quieto o aburrido. Las motos son todo para mí, y le canto a eso porque son las secuencias que también pasan en el barrio", explicó en una entrevista.

Lo que el cumbiero no podía sospechar es que esa misma pasión terminaría por arrebatarle la vida, cuando sufrió de traumatismos graves que lo dejaron en "estado crítico" durante un accidente en moto, luego de chocar contra un Peugeot 308 a alta velocidad, haciendo "willy", sin casco y sin patente.